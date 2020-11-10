25歲女老師愛上15歲學生　激吻奪初夜！嫩弟崩潰想自宮

▲英國女教師麥克羅比（Fay McRobbie）在一所學校任教時，愛上了同校的15歲男學生。（示意圖／pexels）

圖、文／CTWANT

英國女教師麥克羅比（Fay McRobbie）在一所學校任教時，愛上了同校的15歲男學生，她不顧雙方相差10歲，且對方還是未成年人，竟引誘少年發生性關係，還強迫男方和自己交往。如今已22歲的被害人控訴，麥克羅比的控制欲很強，在得知自己交了女友，多次以死相逼，讓他內心飽受折磨，甚至考慮過「自宮」以逃離魔掌。

《太陽報》（The Sun）報導，現年32歲的麥克羅比7年前在伯克郡（Berkshire）某中學任教，期間對年僅15歲的男學生產生好感，便設法強迫對方加入自己的武術課程，並趁著四下無人時親吻少年，隨後在朋友家中奪走了被害人的初夜，同時利用他對感情尚且懵懂無知，要求少年成為自己的男朋友。

被害人指控，麥克羅比的控制欲異常強烈，每當心情低落時，就要求他陪在身邊，嚴重影響自己的家庭生活和交友，後來他忍無可忍提出分手，對方竟然以死相逼；不僅如此，當麥克羅比發現學生另結新歡，便千方百計地試圖破壞2人感情，各種騷擾讓少年近乎崩潰，甚至曾想過切掉生殖器，讓自己不再具有吸引力。

最後，被害人決定不再忍耐，將2人關係告訴了某位教職人員，並由對方代為報警。報導指出，麥克羅比去年5月遭到逮捕，她當時面對鏡頭不發一語，事後承認了3項和未成年人性交罪；當地法院近日宣判，法官痛斥麥克羅比身為師長，卻利用學生信任強迫對方發生性行為，決定判處被告2年有期徒刑。

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