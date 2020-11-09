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iPhone 6S還能一戰！蘋果為舊機型推送iOS 12.4.9更新

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▲▼iPhone 6。（圖／ETtoday資料照）

▲iPhone 6。（圖／ETtoday資料照）

記者楊庭蒝／綜合報導

蘋果在今年發表了iPhone 12 系列4款新機，造成全球瘋搶，不少iPhone 6 、iPhone 6S 的用戶也想趁機更換新機。不過，蘋果在6日針對這些舊機型發布了 iOS 12.4.9 安全性更新，適用於iPhone 5s、iPhone 6 和 iPhone 6 Plus、iPad Air、iPad mini 2 和 3、iPod touch （第6代）機型，讓這些舊機有再戰的能力。

根據蘋果官方支援文件，此次　iOS 12.4.9　的更新內容，針對已知BUG進行修復，以及增進安全性與手機性能。其中在已知BUG的部分，蘋果表示，iOS 12.4.9 修復了FaceTime可能在用戶不知情的情況下發送影片，以及針對惡意的字體程式能會導致任意代碼執行的漏洞進行修復。

▲▼iOS 12.4.9更新內容。（圖／翻攝自蘋果官網）

除了iOS 12.4.9的更新外，蘋果在同日推送iOS 14.2 和 iPadOS 14.2 更新，更新內容包含新的表情符號超過 100 種，並且將 HomePod、HomePod mini 等其他設備轉變為可在整個家庭中使用的對講機。

iOS 和 iPadOS 14.2 版本包括的新表情符號包括忍者、心臟、北極熊、渡渡鳥、珍珠奶茶等等；另外，也在AirPods 中加入最佳化充電功能，降低電池老化的風險，若音量過大時也會發送通知來提醒用戶，防止聽力曝在潛在的損害之中。

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