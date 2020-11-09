霞海城隍廟「脫單禮盒」秒殺！聯名衛生棉破除迷信：生理期也能拜

▲愛康衛生棉首度與台北霞海城隍廟合作，推出滿額贈「脫單禮盒」限量1千份迅速秒殺。（圖／愛康／台北霞海城隍廟提供）

記者林育綾／台北報導

為了呼應11/11光棍節、雙11購物節，愛康衛生棉首度與台北霞海城隍廟合作，推出滿額贈「脫單禮盒」限量1千份，裡頭包含月老加持過的獨家聯名御守、愛情籤詩、筊杯，不過今（9）日上午11:11推出後，迅速在11:40贈送完畢。台北霞海城隍廟公關吳孟寰表示，此次合作其實也是為了「破除迷信」，讓大眾知道女性生理期依然可以拜拜，只要排除拜天公，都能隨意進出廟宇求姻緣、保平安。

雙11是電商產業的大檔期，而愛康此次攜手台北霞海城隍廟，推出限量1千份的「脫單禮盒」，且「只送不賣」，只要在官網下單單筆滿2000元即可獲得，裡頭包含3樣限定小物，包括月老加持過的「獨家聯名御守」，以白、粉、藍三色打造；還有共5款設計的「愛情籤詩」，籤詩創意內容讓人不禁會心一笑，例如「桃花路上摘，軟體線上載，夜店晚上嗨，唯獨已婚掰。宜：多元發展、一箭雙鵰，忌：選擇障礙、有婦之夫」。

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台北霞海城隍廟公關吳孟寰表示，這是首度衛生棉產品與廟宇跨界合作，也是為了打破「女性生理期不能拜拜」的傳統迷信。他說，女性在經期時依然可以進出霞海城隍廟參拜，只要依照道教習俗，排除拜天公的儀式，要拜城隍爺和月老都沒問題，也都能隨意進出廟宇，求姻緣、保平安。而霞海城隍廟還貼心提供平安茶，由紅棗和枸杞燉煮，友善女性生理期，在參拜後可以飲用。

▲台北霞海城隍廟表示，女性在生理期也能參拜。（圖／台北霞海城隍廟提供）



由於傳統習俗常提到，女性生理期禁止進出廟宇、不能洗頭，還有許多飲食限制，愛康執行長何雪帆表示，希望利用多元的跨界合作，打破大眾對月經的刻板印象，同時傳遞品牌理念「生理期也能很繽紛」，如涼感衛生棉揮別以往悶熱與黏膩的不適感，繽紛的享受生理期。

「愛康雙11」活動於11月09日上午11:11開跑至11月12日上午11:11結束，凡官網下單單筆滿2000元，即送限量「脫單禮盒」一組，不過在今（9）日上午推出後，短短30分鐘內「脫單禮盒」被瘋搶、贈送完畢。而活動期間愛康也祭出優惠，涼感衛生棉每包原價99元，下殺至每包38元，並推出限定「涼感潔淨慕絲組」579元（原價998元）。

▲▼愛康衛生棉首度與台北霞海城隍廟合作，推出滿額贈「脫單禮盒」限量1千份被搶光。（圖／愛康／台北霞海城隍廟提供）