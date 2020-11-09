行車糾紛朝頭部開槍辯「槍枝走火」　4煞殺人未遂起訴

▲檢警查扣吳男作案手槍。（圖／記者楊淑媛翻攝）

記者楊淑媛／桃園報導

因行車糾紛，桃園一名吳姓男子與詹男互有嫌隙，去年4月間，吳某發現詹搭乘友人車，在中壢區三光路上出現，竟找來幫手持槍朝下車理論的詹男開槍，致詹男頸部中槍！案發後吳男供稱，拿槍指著詹男，原想要嚇對方，未料槍枝走火擊傷詹男。桃園地檢署9日偵結，依殺人未遂案件將吳男與幫手共4人提起公訴。

吳男(21歲)因行車糾紛與詹姓男子有嫌隙，去年4月3日凌晨4點多，與友人張姓男子發現詹男搭乘友人邱姓男子的車輛，出現在中壢區三光路，就打電話找來麥姓、林姓友人，分別駕駛1輛自小客車，自前後包圍詹男搭乘的車輛。

詹男與邱男因車輛被擋，無法離開，吳男友人麥男拿出球棒砸毀邱男車輛的擋風玻璃，詹男下車找吳男理論，吳男竟拿出預藏的手槍，朝著詹男開了1槍，子彈擊中詹男的頸部，導致他左側頸部、背部有貫穿性傷口，還好詹男負傷逃離，躲在社區警衛室內，等確認安全後再緊急前往醫院治療，幸運保住一命。

警方循線查獲吳男等人到案，並扣得作案手槍，吳男供稱，他拿槍指著詹男，原本只要想要嚇嚇對方，未料槍枝走火才會擊傷詹男。檢方說，吳男明知手槍近距離指向人體重要部位，可能走火擊發導致對方受傷而死亡，卻仍基於殺人犯意指向詹男，依殺人未遂等案件將吳男與其幫手共4人提起公訴。

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