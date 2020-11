川普「賴死不走」怎麼辦？　獨立報：國會和社會壓力是下台關鍵

▲川普至今拒不認輸的態度引起媒體擔憂,他是否也將拒絕遷出白宮。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

美國媒體普遍認為拜登已贏得本屆選舉,不過川普卻似乎不接受這樣的選舉結結果。他除了在11月7日發推特聲稱自己勝選以外,還不斷放話要最高法院停止計票。英國《獨立報》分析,如果川普在敗選後拒絕離開白宮的話,拜登政府該如何處理呢?美國注重「權力和平過渡」,因此政治學家奎克認為,川普並不會不顧名聲賴死不走,再加上國會與社會的壓力,他最後應該還是會被迫下台。

▲川普會不會不接受選舉結果,賴死不走呢?(圖/路透)

《獨立報》指出,這已經不是媒體第一次提出這樣的問題了,每一次只要川普對選舉結果提出質疑時,媒體就會探討,憲法是否能強制他在敗選後離開白宮的橢圓形辦公室(Oval Office)。

