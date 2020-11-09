愛吃生魚片32年！　男子體內「養大量肝吸蟲」屍體不斷流出





▲新鮮生魚片是許多老饕喜愛的料理。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉亭／綜合報導

廣西一名男子喜歡吃生魚片，偶爾肚子痛也沒有多想，但是醫生檢查時在他的膽管中發現大量寄生蟲，經過手術幾天以來，他每天親眼看著肝吸蟲不斷從自己體內流出。

綜合陸媒報導，廣西醫科大學第一附屬醫院肝膽外科收治了一名50歲的患者，他的膽管中發現大量的肝吸蟲，其中體型較大的如同瓜子仁，醫生手術取出活體後，用一根引流管「排蟲」。

▲廣西一名男子喜吃生食，結果體內有大量寄生蟲 。（圖／翻攝自廣西新聞頻道，下同）

據瞭解，這名男子吃生魚片已有32年，每次都是一口生魚片，一口白酒，以為這樣就不會有事，「我以為一口魚生一口酒，就可以把蟲殺死了。如果有什麼不適，就懷疑，哎，肚子不舒服一點而已」。

肝吸蟲是一種寄生蟲，學名「華支睾吸蟲」、「中華肝吸蟲」，它們通常依附於淡水魚、蝦身上。如果沒有經過高溫烹飪，食用者往往容易感染上肝吸蟲病。先前有先病患因為吃淡水生魚片、醉蝦因此感染寄生蟲。

醫生彭濤表示，生魚如果是90度烹飪，必須達到10秒以上，才有可能去殺滅寄生在淡水魚，魚肉當中的幼蟲，一般這種高度酒的浸泡和陳醋的浸泡，是不可能殺滅寄生蟲的。