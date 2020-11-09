拜登9年前訪陸大吃炸醬麵！　親民向臨桌道歉「堅持留小費」

▲拜登9年前訪問大陸時，曾光顧北京名店「姚記炒肝店」，與孫女看來相當開心。（圖／翻攝自美國駐華大使館微博，下同）

記者劉亭／綜合報導

拜登宣佈贏得美國2020總統大選，許多大陸網友與媒體紛紛回憶，2011年他時任美國副總統時到訪大陸的情況，當時拜登帶著孫女親民大吃炸醬麵，離開時更留下小費。老闆娘也透露，拜登一行人把炸醬麵全部吃光光了，只剩下幾顆包子。

拜登當年訪問大陸時，許多民眾推薦他去吃炸醬麵，結果美國駐華大使館官方微博真的發文，「大家好，拜登副總統正在北京市中心鼓樓附近一家小吃店品嘗北京小吃」。

▲拜登與店內顧客交流。

美國駐華大使館貼文中更介紹，副總統拜登在時任駐華大使駱家輝的陪同下，和孫女一起品嘗北京炸醬麵，拜登還熱情地和邊上其他顧客打招呼、介紹自己的外孫女，之後更和顧客及店員拍照留念。

拜登前往的是姚記炒肝店，在用餐期間還向其他客人道歉，「對不起，打擾大家吃飯的時間了」；5人共點了5碗炸醬麵、10個包子、拌黃瓜、涼拌山藥、涼拌土豆絲以及可樂等，總費用79元人民幣。

拜登用餐時面帶笑容，和大家相談甚歡，吃飯時用的是筷子，結帳時更對店主說給你們帶來了許多不方便。他掏出100元人民幣結帳，剩下的按照美國習慣作為小費。老闆娘姚燕雖然連連推辭，但最終拗不過拜登，還是收下了。

姚燕透露，前天中午美國大使館就派了兩個人到店內調查，但到當天早上才知道拜登要到店裡吃午餐，沒接待過這麼高級別的領導，既驚喜又緊張，原本準備了包廂，但是拜登表示要跟其他客人一樣就好，對大家都熱情打招呼，「他很友善，親切不失詼諧」。