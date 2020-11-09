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WHA復會未邀請台灣　外交部：中國阻撓參與

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文／中央社

針對世界衛生大會（WHA）復會未邀請台灣參與，外交部8日晚間發布聲明說，對於中國阻撓台灣參與WHO，以及WHO持續漠視2350萬台灣人民的健康人權，外交部表達高度遺憾及強烈不滿。

▲▼世界衛生大會WHA。（圖／路透社）

▲台灣尚未收到WHA復會的邀請函。（圖／路透社，下同）

外交部晚間表示，本（73）屆WHA復會訂11月9日至14日以全線上方式進行，很遺憾截至目前為止還沒有收到邀請函；對於中國阻撓台灣參與世界衛生組織（WHO），以及WHO持續漠視2350萬台灣人民的健康人權，外交部表達高度遺憾及強烈不滿。

外交部指出，在全球仍深陷新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重威脅之際，一再宣稱全球應攜手共同防疫不遺漏任何人的WHO，卻仍基於政治考量，拒絕邀台灣參與WHA，不僅是漠視台灣人民的健康權，對於WHO憲章揭櫫的「全民均健」（health for all）崇高目標，無疑也是一大諷刺。

外交部表示，深信「德不孤、必有鄰」，在台灣努力爭取參與WHA的過程中，國際社會的聲援力道越來越強勁，包括美國再次發表聲明敦促WHO秘書長邀請台灣出席WHA，並鼓勵WHO擴大與台灣有意義合作。

▲▼新冠肺炎,英國。（圖／路透）

▲全球新冠肺炎疫情仍未趨緩。

此外，歐洲、非洲、拉丁美洲等地區國家的行政及立法部門最近也相繼公開表達對台灣的支持，各國媒體及國際醫衛NGO等也大力聲援，在在彰顯台灣參與WHA實係攸關全球公衛健康的重要議題，並已廣獲國際社會的支持。

外交部表示，今年5月15日衛福部曾與外交部合作舉辦新冠肺炎防治視訊論壇，獲得各國與會者好評，肯定台灣持續透過舉辦專業交流活動，與國際分享台灣經驗及技術。

外交部說，在WHA復會期間，將規劃舉辦以癌症為主題的線上會議，邀請美、歐等國相關官員及專家共同切磋交流，以具體行動落實台灣對全球醫衛做出具體貢獻之承諾，論壇成果將適時對外說明。

外交部最後表示，與衛福部將會善用不斷累積的強大國際支持動能及聲量，持續積極爭取完整參與WHO所有會議、機制及活動。

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