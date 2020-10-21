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飛渡6811海里！星宇航空「四號機」抵台了　航迷嗨：歡迎4寶回家

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▲▼星宇航空第四架新機抵台。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空第四架新機下午抵台。（圖／星宇航空提供）

記者賴文萱／台北報導

星宇航空第4架A321neo新機，今（21）日14:00左右抵達台灣桃園機場，比起原定的14:40時間還更提早。這趟抵台飛行，一共飛渡6,811海里，途經XFW漢堡的芬肯維德機場、DWC杜拜的阿勒馬克圖姆國際機場，最後從MFM澳門的澳門國際機場飛向永遠的家-TPE桃園國際機場。

▲▼星宇航空第四架新機。（圖／星宇航空提供）

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▲▼星宇航空迎來第四架A321neo新機。（圖／星宇航空提供）

▲▼星宇航空第四架新機。（圖／星宇航空提供）

星宇航空「老四機」第4架A321neo 新機B-5820，昨 (20）日於台灣時間20:00於德國漢堡起飛返台，進行飛渡作業前，機務工程師也持續對系統軟體進行安裝與測試，之後順利展開飛行。

星宇航空表示，A321neo B-58204 於今日14:04 順利降落TPE 台北桃園國際機場，第四架飛機抵台代表著星宇航空能力越大，肩負的責任越大，未來更需要旅客給予機會與支持，展開雙翼飛向天空。另外，機務監造交機小組、飛渡機師等人，入境後也配合落實14天居家檢疫。

這趟抵台飛行，總共飛渡6,811海里，從德國漢堡起飛後，一路途經XFW漢堡的芬肯維德機場、DWC杜拜的阿勒馬克圖姆國際機場，最後從MFM澳門的澳門國際機場飛向永遠的家-TPE桃園國際機場。

▲▼星宇航空第四架新機。（圖／星宇航空提供）

▲飛渡6,811海里，星宇航空第四架新機抵達桃園機場。（圖／星宇航空提供）

事實上，星宇航空第四架A321neo抵達澳門機場後，僅短暫停留55分鐘，航機後推飛回桃園機場，也因此，抵台時間從原定的14:40提前於14:00就抵達。不少航迷特地前往捕捉重要的降落時刻，也有許多星宇迷在網路上留言恭喜，「歡迎4寶回家」、「歡迎回家」、「歡迎回家，期待5號機回台」。

星宇航空原規劃租10架A321neo，9月再增租3架，第5架A321neo預計今年底交機，明年底13架將全部交機完成。

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