美國首位女副總統！　賀錦麗憶母感性喊話：我不會是最後一人

▲拜登與副手賀錦麗7日晚間發表勝選演說。賀錦麗也在談話時提及母親來到美國的過往。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國民主黨總統候選人拜登與副手賀錦麗7日晚間在德拉瓦州發表勝選演說，由賀錦麗率先上台暖場。她身穿俐落的白色西裝走上舞台，強調如今人民已做出新選擇，而她或許將成為美國首位女副總統，但她不會是達成此目標的最後一人。

綜合CNN、衛報報導，在賀錦麗7日晚間現身德拉瓦州最大城市威爾明頓（Wilmington）會場，首度以當選副總統的身分發表全國演說，她一開始就提及已故眾議員路易斯（John Lewis）的「民主並未獲得保證」當作開頭白，直言民主只有在人民願意奮鬥的時候，才會變得強大，不要把民主視為理所當然，必須採取行動保護此一價值。

賀錦麗提到，選民過去數月歷經悲傷、痛苦、擔憂、掙扎，但她也見證大家的勇氣、韌性與慷慨精神，「4年來，你們為了平等正義上街遊行，接著投下手中一票，而你們也傳達明確訊息，也就是選擇希望、團結、科學、真理，點名拜登作為美國新任總統。」

此外，她也憶起當初母親自印度來到美國的過往，「當初她來到這裡的時候才19歲，她可能從未想像過此時此刻的情景，但她對美國深信不疑，相信此刻所發生的一切都是有可能發生的。」

美國媒體預測，賀錦麗將成為美國史上首位女副總統。她說，或許她即將成為美國首位女副總統，但她不會是達成此目標的最後一人，「她會像當初拜登輔佐前總統歐巴馬一樣，努力重建國內經濟，讓全美齊心團結，「美國人民已經做好準備，拜登和我也同樣做好準備。」

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▼現場支持者情緒激動落淚。（圖／路透社）