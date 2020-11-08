川普「拒絕敗選」下周展開訴訟　拜登陣營：選民已清楚做出選擇

▲川普堅持當選的人是自己。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓7日專電

美國媒體今天紛紛宣布，民主黨總統候選人拜登拿下關鍵賓州，將成白宮新主人。面對總統川普拒絕承認敗選，拜登陣營表示，決定選舉贏家的是選民而非川普，他們已經清楚做出選擇。

美國有線電視新聞網（CNN）美東7日上午11時30分左右宣布，賓州開出98%票數後，拜登（Joe Biden）以49.6%得票率、3萬4414票（0.5個百分點）差距領先川普，確定拿下賓州20張選舉人票，累計273張，跨過270張當選門檻。

媒體宣布拜登勝選消息一傳出，川普立即發聲明抨擊拜登「急於假冒成贏家」。川普表示，這次選舉離結束還早得很，拜登尚未被任何一州正式認證為贏家，更不用說那些選情緊繃，將依法重新計票的州，或是他的陣營有立基點進行法律訴訟的州。

川普強調：「是合法選票決定誰是總統，不是新聞媒體。」

針對川普不承認敗選，拜登顧問桑德斯（Symone Sanders）向記者指出，川普無權決定誰是大選贏家，決定權在這個國家的人民與選民身上。

桑德斯強調：「我們先前就說過，選民已經非常清楚表明他們的選擇為何。」她說，這場選舉對美國來說是個勝利，拜登曾說，過去他以民主黨身分參選，但未來會當全民總統。