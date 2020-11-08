瘋電影／刑警沒有假期　度假兼抓賊的負債警官

文／賴賴

瘋言瘋語：

雖然沒有大牌偶像支撐，但劇情飽滿，節奏緊湊，整體感不錯看，這是小市民的童話故事，尋寶探險兼捉拿惡棍，趣味溫馨的韓式喜劇，男主角挑大樑，從頭到尾都是他，劇本要是寫得好，錢可以花在製作上更加分。

魯蛇警察不但自己被騙錢，還被同僚給出賣，被經濟壓力壓得喘不過氣，還得安撫長年在家的老婆，金錢是何等重要，所有的慾望都只有金錢能解決，終於為了錢搏命的結果是，喜劇便皆大歡喜各取所需，悲劇就一命嗚呼重新再來。

導演說故事的能力頗佳，雖然不夠精緻但可見其用心之處。從一場追逐騙徒的過程中，快速帶到菲律賓本土生活點滴，這場戲有驚喜。



片 名：刑警沒有假期

英文片名：The Golden Holiday

類 型：動作、劇情

上映日期：2020-10-08

片 長：01時46分

導 演：金峰韓

演 員：郭到元 、 金大明 、 金熙沅 、 金相浩

國 家：韓國

語 言：韓語

發行公司：車庫娛樂

劇情大綱



洪邊秀（郭到元 飾）是一名鄉下刑警，人生第一次海外旅行地為菲律賓。當邊秀在菲律賓沉浸於度假的美夢時，卻意外掉入犯罪組織殺手「派翠克」（金熙沅 飾）所設的局，成為殺人嫌犯。為了洗去罪嫌，他和當地的導遊，同時也是自己故鄉後輩的滿哲（金大明 飾），一起調查整起事件，但邊秀的體力與英文卻跟不上自己想查案的決心。



後來，邊秀在菲律賓甚至還遇見了宿敵勇裴（金相浩 飾），卻因此讓搜索方向脫離正常軌道。究竟這名鄉下刑警能安全回到韓國嗎？鄉下刑警的國際級搜查行動即將開始！

▲警局收紅包的共犯結構。

▲從未出過國的妻女革命成功。

▲金熙沅演技演什麼是什麼。

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