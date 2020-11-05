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瘋電影／女巫們　不要放棄內心真實的自己　

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文／賴賴

▲▼女巫們。（圖／華納兄弟電影提供）

瘋言瘋語：

典型的兒童電影，但是大人小孩都會喜歡，有許多教育內涵安置在其中，像是不要隨便拿陌生人的糖果，許多動物可能是人類變成的，要善待他們，老鼠可能是你的小孩，不要用恐懼傷害他們，漂亮的外表可以掩蓋惡魔的內心，只要有錢就可以為所欲為，金錢是臭的，電影流暢好看。

安海瑟薇仍然具備票房魅力，這次巫婆演出完全大反於過去形象，有驚喜，而奧塔薇亞史班森的慈祥阿嬤，多了睿智的氣質，可怕的女巫魔法娛樂價值高，期待有續集，最好加入神魔對抗，漂亮的女巫造型服裝養眼，適合闔家觀賞的家庭電影。

看完電影以後對老鼠多不會那麼害怕了。

片　　名：女巫們 　
英文片名：The Witches
類　　型：冒險、劇情、喜劇
上映日期：2020-11-05
片　　長：106分鐘
導　　演：羅勃辛密克斯(Robert Zemeckis)
演　　員：安海瑟威(Anne Hathaway) 、 奧塔薇亞史班森(Octavia Spencer) 、 史丹利圖奇(Stanley Tucci) 、 克里斯洛克(Chris Rock)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：華納兄弟

劇情大綱

這部作品以黑色幽默又暖人心房的手法，述說在1967年年底，有一個孤苦伶仃的男童（賈瑟布魯諾 飾）來到阿拉巴馬州鄉下的迪莫波利斯鎮，去跟他親愛的奶奶（奧塔薇亞史班森 飾）一起住。男孩與奶奶遇到一群神祕、迷人卻又殘忍的女巫，機靈的奶奶很快帶著孫子逃到一處熱鬧的海濱名勝。好巧不巧，就在他們抵達時，世上最厲害的「高階女巫」（安海瑟葳 飾）召集了她在全世界的同伴來到這裡，她們都做了偽裝，要一同展開高階女巫的邪惡計劃。

▲▼女巫們。（圖／華納兄弟電影提供）

▲女巫長老發現是曾經見過面的小女孩。

▲▼女巫們。（圖／華納兄弟電影提供）

▲阿嬤是祭司正在調配解藥，將被女巫變成老鼠的小孩，變回來。

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