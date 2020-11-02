瘋電影／魔王的女兒　對你最好的人大多是你最不重視的

文／賴賴

瘋言瘋語：

透過女主的音樂，感覺是個校園愛情故事，集合了愛麗絲夢遊仙境、青蛙王子、希臘神話奧菲斯冥府救愛人和灰姑娘部分橋段，所以在觀賞中總有似曾相似的熟悉感，雖然沒驚喜，但劇情流暢好看，少女漫畫風格，人物構圖特別細緻華麗，就是女生會喜歡的類型卡通。

女主角的人物塑造其實頗有戲肉，一個心地善良卻迷糊的母親，總心軟把錢借人，而使得女兒過得清苦，這樣的開頭使得女主應該屬於幹練型的女性，必須不斷工作賺錢來彌補家庭缺口，可惜進入夢幻國度後就沒有和母親再有關係，而是展開另一個內容設計，有點可惜，其實一開始女主的人物塑造很有發展性說，不過小朋友看就沒差了。

很喜歡這個導演的構圖風格。



片 名：魔王的女兒

英文片名：Ireesha, The Daughter of Elf-king

類 型：動畫、冒險、奇幻

上映日期：2020-07-24

片 長：01時24分

導演：張亨允(CHANG Hyung-Yun)

演員：千玗嬉 、 沈熙燮(SHIM Hee-seop) 、 金日宇(KIM Il-woo)

國 家：韓國

語 言：韓語

發行公司：水元素文化傳媒有限公司

劇情介紹

「誰才是真正愛你的人？」



艾莉莎，一個懷抱歌唱夢的厭世女高中生，小心藏著暗戀心事，總抱怨自己是不被愛的人。一日，她目睹了好友珍碩的車禍意外，並眼睜睜看著珍碩的靈魂被魔王掠走。正當她因負疚感不知所措，一隻會說話的青蛙精靈突然現身，領著她墜入神秘的精靈國度。

在那裡，艾莉莎邂逅了吉他精靈羅比，更意外得知自己早已遺忘的身世秘密。原來此時此刻，精靈國度正深陷魔王的暗黑統治中，唯有艾莉莎能打破詛咒。但在此之前，她必須先誠實聆聽自己，覓得愛的真諦。為了拯救好友的靈魂，艾莉莎決定挺身而出，竭盡所能。



懷抱著對愛的青春迷惘，有青蛙與羅比相伴，艾莉莎在精靈國度的勇敢冒險，也就此展開⋯⋯

▲得知好友有經濟困難，立刻慷慨解囊，卻被臭罵一頓。

▲好友車禍昏迷，才發現原來對自己最好的人一直在身邊。

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