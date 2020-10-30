瘋電影／異端鳥　猙獰醜陋的戰爭人性

文／賴賴

瘋言瘋語：

又是一部看到胃痛的戰爭電影，看完後勁超強，尤其是片尾曲，像是男童內心的委屈娓娓道來的創痛，永遠都不要戰爭，難以想像戰爭中所發生人性最卑微醜陋，為了活下去，扭曲和忍受被傷害的男童，一次又一次的遭受傷害，而看到從集中營返回的父親，千瘡百口的孩子早已沒有感情，看完心超酸的。

一個男孩在戰爭中所遭受的經歷，也不是全部納粹都是壞人，而在戰爭中的老百姓，所有醜陋的性格外露，遭受戰爭的迫害，物質貧乏的恐懼與貪婪，陷害、搶奪、戀童癖、欲求不滿的女孩，所有的變態好像在一個時間點全都爆發出來，戰爭時期，似乎病態變態才正常，而好心人往往早死，經歷169分鐘戰爭洗禮，感覺人類真的好髒好悲哀，可以不要戰爭嗎？

就算不能世界和平，人類可以不要互相傷害嗎？五顆星推薦，反思反省沉澱的百年佳作，好好愛護周圍的好人吧。發起戰爭除了百業蕭條的業力威猛，子孫抬不起頭，德國至今教育中仍有面對指責的態度教育，祖上造的業讓子孫承受，不要成為歷史罪人，放下屠刀立地成佛呀。





片 名：異端鳥

英文片名：The Painted Bird

類 型：戰爭、劇情

上映日期：2020-10-30

片 長：02時49分

導 演：瓦紮莫豪爾(Václav Marhoul)

演 員：彼得柯特拉(Petr Kotlar) 、 烏多基爾(Udo Kier) 、 史戴倫史柯斯嘉(Stellan Skarsgard) 、 哈維凱托(Harvey Keitel) 、 朱利安桑德斯(J

國 家：捷克

語 言：捷克語

發行公司：聯影／聯贏

劇情大綱



關於一個年輕猶太男孩的故事。他的父母將他送到歐洲的親戚家，以避免反猶太人的迫害，這個男孩的親戚突然死了，他必須在一個對他充滿敵意的危險野外世界裡逃亡、獨自謀生，他遇到各式各樣的人，使觀眾從社會和歷史的不同角度反思邊緣人物的荒誕行為。



【關於電影】



小男孩視角目睹歐洲“二戰”期間人間煉獄的悲慘景象



影片以一個小男孩的視角描寫了歐洲「二戰」期間的悲慘景象。小男孩的父母把他送到鄉下避難，但與他失去了聯繫。男孩開始在各個村莊之間流浪。因為他的黑頭髮、黑眼睛，村民認為他是吉卜賽人，會給村子帶來不祥，以各種方式折磨他。



他曾被埋在土裡，只有腦袋露在外面，烏鴉將他啄得傷痕累累。他目睹人們在暴力、墮落和無知的牢固鏈環中彼此吞噬。當他躺在鐵軌上，讓火車從自己身上呼嘯而過，他體會到的只有飽受淩辱卻依然倖存的快樂。影片在黑白光影下呈現出絕美的視覺質感，一齣戰爭浮生錄在魔幻的視角下就此展開。



值得一提的是，這部電影在威尼斯國際電影節的比賽放映結束後。獲得了長達10分鐘的起立鼓掌，此外此片還榮獲了聯合國兒童基金會獎，這成為了電影節上最受關注的電影之一。獲得了許多評論家的高度評價，並被選為奧斯卡國際電影類的捷克代表。

▲猶太小孩在戰場上，不斷逃亡以及被傷害，不只飢餓還被性侵。

▲除了納粹，民兵土匪到處可見。

▲飢餓的女人用肉體換食物，卻被村民活活凌遲致死。

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