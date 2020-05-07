半夜偷倒廢棄物以為沒人知　警察突上前他嚇傻！全招了

▲警方接獲通報後，前往通霄一處空地查緝，當場發現正在偷倒廢棄物的男子，遭警移送偵辦。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣通霄警分局通霄派出所5日凌晨接獲民眾報案，指稱通霄鎮五北里一處空地，疑似有人正違法傾倒廢棄物，派出所員警獲報後，立即趕赴現場查察並通知苗栗縣環保局人員到場稽查，當場發現剛倒完廢棄物的曳引車及司機，立即將人逮捕，車查扣帶回所內偵辦，該司機於警詢後依違反廢棄物清理法移送法辦。

通霄分局分局長林振明表示，5日凌晨4時許，有民眾報案稱在通霄鎮五北里一處空地，有台在三更半夜出現的可疑曳引車，疑似正在傾倒廢棄物，通霄派出所同仁立刻出勤趕赴現場查處，當場發現剛倒完廢棄物的曳引車及司機，該名司機被忽然出現的警察嚇得目瞪口呆，見大勢已去也賴不掉了，只好俯首認罪全盤托出。

▲▼警方當場查獲正在偷倒廢棄物的司機，並將向上追查幕後環保犯罪集團。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方也通知環保人員前來，在現場採取廢棄物送驗，確認污染物性質及是否含有害物質，後續將責成行為人依法清除。通霄警方後續通知地主到場指認，地主對員警高效率出勤逮捕嫌犯，頻頻感謝並豎起大姆指稱讚，全案依違反廢棄物清理法移送苗栗地方檢察署偵辦，並將向上朔源追查幕後環保犯罪集團。

通霄警分局表示，1月分迄今查獲違反廢棄物清理法移送苗栗地檢偵辦案件計3件，均報准扣押犯案機具（含挖土機、拖車及曳引車），另外配合苗栗縣環保局行政裁罰案件計4件，警方呼籲請鄉親特別注意可疑人車，如發現疑似非法傾倒廢棄物行為者，請立即撥打110電話，警方將與環保局共同查緝打擊環保犯罪，守護人民及環境安全，另外也警告意欲違法傾倒廢棄物的業者，千萬別心存僥倖，一旦被查獲將面臨重大刑責，另涉有不法利得亦將遭加重裁處。

►Her今天推出「倩碧水磁場72小時超循環保濕凝膠」75ml原價1800元，超殺特價999元

►台3線三灣段轎車撞護欄起火！ 駕駛及時逃出愛車半毀

►路樹「遭蟲啃食」應聲斷裂橫路中 苗警鋸樹移除恢復交通