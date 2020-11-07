　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

美駐北京使館：共和、 民主兩黨普遍支持當前對中政策

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼川普，拜登，2020美國大選。（圖／路透社）

▲2020美國大選結局未定。（圖／路透社）

文／中央社台北7日電

美國大選開票陷入膠著之際，美國駐中國臨時代辦傅德恩表示，無論選舉結果為何，美國都將繼續推動與中國之間公平對等的關係，而共和、 民主兩黨普遍且一貫支持美國目前的對中政策。

傅德恩並強調，對話是了解彼此的最佳方法，美國 將在一些挑戰性問題上尋求與中國成為夥伴的機會。 美國駐中國大使布蘭斯塔德（TerryBranstad）10 月初離任返美後，傅德恩（Rob Forden）暫代職務。

美國駐中國大使館昨天在官方推特帳號通報，傅德恩5日 在中國民間智庫察哈爾學會與學者對話，議題涉及美中 關係及美國選舉；他並與身兼中國全國政協外事委員會 副主任的察哈爾學會主席韓方明會面。

在討論中，傅德恩強調了美中關係將繼續是世界上 最重要的關係。 傅德恩表示，不管美國選舉的結果如何，美國都將 繼續推動公平對等的對中關係，而且兩黨普遍且一貫支 持美國目前的對中政策。

他說，展望未來，「美國的政策將繼續尋求一種重 結果的關係」，真正著手解決美中關係長期存在的問題 。同時，美國將繼續重視與中國人民的交流，並在全球 一些最具挑戰性的問題上尋求成為夥伴的機會。（編輯 ：周慧盈）

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
「我的肉肉女友歡迎指教」　男上傳性愛片秒被分手
計票軟體出錯！川普的票竟算給拜登　官員證實
控制飲食7個月！楊丞琳站體重計公開數字：我要哭了
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

為吃魚！4奇葩男將16瓶「芬普尼」倒入河　22萬條魚當場暴斃

罹癌「白髮男」遭壓入長江浸泡治病　網傻：這不是恆河

美駐北京使館：共和、 民主兩黨普遍支持當前對中政策

北京3天會見6部委！　林鄭月娥轉訪廣州、深圳　

未婚夫就站面前！女子遭變態父扒光衣服...爆出悲慘遭遇

男30樓跳下！砸中外送員「2人慘死」　網怒：找個沒人地方好嗎

男大街狗爬哭訴　女友遭撕票「胸口3刀慘死」...真相卻大反轉！

再槓螞蟻金服　人行、銀保監會雙重警告：別玩錢生錢遊戲

北京啟動新冠疫苗接種　首波開放對象曝光

布依族女孩遭拐賣「沒有姓名」　枕下藏刀做噩夢35年

青峰即興再創小吃版《青春住了誰》　楊丞琳狂被洗腦：我以後要怎麼唱啊

楊丞琳小巨蛋開唱「從高台跌下來」　手腳都受傷：20年第一次意外

爺等30天才辦「亡妻」除戶手續　靜靜面對離別、放下...故事藏洋蔥

父為教女兒「守信」碗粿虧本賣 顏清標霸氣買下160碗：我全包

高雄迴轉火鍋20多種食材任你選 288元吃到飽！創意搶攻冬季市場

他痛下決心清洗「陳年小被被」！臉盆瞬間變土色：水髒到能寫書法

Lovelyz美珠瘋跳BTS《I NEED U》　綜藝感太圈粉...姜虎東：很想要這位朋友！

周興哲深情自彈自唱《刻在我心底的名字》　粉絲敲碗完整版…真的來了！

金架歹夾！史上最難夾抓物機 連保夾達人都夾到懷疑人生

謊話連篇！計算合法票將輕鬆贏　美國3媒體「受夠了」中斷川普直播

為吃魚！4奇葩男將16瓶「芬普尼」倒入河　22萬條魚當場暴斃

罹癌「白髮男」遭壓入長江浸泡治病　網傻：這不是恆河

美駐北京使館：共和、 民主兩黨普遍支持當前對中政策

北京3天會見6部委！　林鄭月娥轉訪廣州、深圳　

未婚夫就站面前！女子遭變態父扒光衣服...爆出悲慘遭遇

男30樓跳下！砸中外送員「2人慘死」　網怒：找個沒人地方好嗎

男大街狗爬哭訴　女友遭撕票「胸口3刀慘死」...真相卻大反轉！

再槓螞蟻金服　人行、銀保監會雙重警告：別玩錢生錢遊戲

北京啟動新冠疫苗接種　首波開放對象曝光

布依族女孩遭拐賣「沒有姓名」　枕下藏刀做噩夢35年

為吃魚！4奇葩男將16瓶「芬普尼」倒入河　22萬條魚當場暴斃

男友傳照報備…呆萌自拍驚見「白皙美腿交疊」　她才知自己綠爆1個月

賓州也爆舞弊！郵政主管下令「加工」改日期　逾期選票秒生效

WHA9日復會「爭取台灣參與」　陳時中預告：過幾天力道會越來越強

連千毅愛徒「直播凸槌」…鏡頭2度車內拍到槍！記者私訊回應曝光

結冰池面驚見1「黑影徘徊」　下秒萌獸破冰而出超療癒

出席台南市照顧關懷據點成果展　 黃偉哲為長者的健康活力加油喝采

罹癌「白髮男」遭壓入長江浸泡治病　網傻：這不是恆河

上傳「我的肉肉女友」矇眼愛愛片…他秒被分手！　超慘下場曝

黃珊珊、蔣萬安同框0互動　避談2022同聲批中央開放美豬

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

大陸熱門新聞

女乘客要求開快點！　司機踩油門回頭「後座是空的」

生日趴噴150瓶香檳　父積蓄慘賠光

酒駕殺2人　23歲千金砸大錢買命

女博士遭婆婆狠殺　媽寶尪繼承遺產秒娶別人

4惡匪「輪流性侵」人妻　8hrs後殺害

5嫩妹「肉體交疊」緊貼男騎士！極樂6貼畫面曝光　網：人生贏家

新郎婚禮當天墜亡！嫩妻秒繼承784萬

6旬阿公按摩店買春！太賣力死在女技師身上

高三男暗戀生恨！刀插女神喉嚨噴血亡

海底撈告輸河底撈　怒註冊263個新商標

酒駕瑪莎拉蒂撞死2人！　23歲千金花錢買命成功逃死

男30樓跳下！砸中26歲外送員「2人慘死」

他爽中5千萬！2年後孤獨死在荒山上

她爽嫁上海富二代！3月後死無全屍

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／楊丞琳演唱會開場出意外！

碗粿父女守信虧本賣！顏清標霸氣買下160碗

一次娶3嬌妻！網狂問「洞房花燭夜」誰先？

女乘客要求開快點！　司機踩油門回頭「後座是空的」

韓天后被爆「碩士論文99％抄的」

正宮陳子璇「小三扶正10年被綠了」！高國華喇舌她

婚宴傻見「炸雞腿上桌」　內行：屌打速食店！

Honda掛「8888-88」　網一查腿軟

《全明星運動會》驚見「超大咖嘉賓」

票差太小　喬治亞州宣布重新計票

脫褲子胯下多一隻　媽：你是貓嗎

外送到酒店餐點交給誰？老司機：別亂來！

別買iPhone 12 Pro！　他實測一週後表示：不如等Pro Max

影／中壢車站清秀短褲妹乞討　家人5個字曝內情

女大生租房肉償！房東要求每月16次

更多

最夯影音

更多
青峰即興再創小吃版《青春住了誰》　楊丞琳狂被洗腦：我以後要怎麼唱啊

青峰即興再創小吃版《青春住了誰》　楊丞琳狂被洗腦：我以後要怎麼唱啊
楊丞琳小巨蛋開唱「從高台跌下來」　手腳都受傷：20年第一次意外

楊丞琳小巨蛋開唱「從高台跌下來」　手腳都受傷：20年第一次意外

爺等30天才辦「亡妻」除戶手續　靜靜面對離別、放下...故事藏洋蔥

爺等30天才辦「亡妻」除戶手續　靜靜面對離別、放下...故事藏洋蔥

父為教女兒「守信」碗粿虧本賣 顏清標霸氣買下160碗：我全包

父為教女兒「守信」碗粿虧本賣 顏清標霸氣買下160碗：我全包

高雄迴轉火鍋20多種食材任你選 288元吃到飽！創意搶攻冬季市場

高雄迴轉火鍋20多種食材任你選 288元吃到飽！創意搶攻冬季市場

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面