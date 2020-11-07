美駐北京使館：共和、 民主兩黨普遍支持當前對中政策

▲2020美國大選結局未定。（圖／路透社）

文／中央社台北7日電

美國大選開票陷入膠著之際，美國駐中國臨時代辦傅德恩表示，無論選舉結果為何，美國都將繼續推動與中國之間公平對等的關係，而共和、 民主兩黨普遍且一貫支持美國目前的對中政策。

傅德恩並強調，對話是了解彼此的最佳方法，美國 將在一些挑戰性問題上尋求與中國成為夥伴的機會。 美國駐中國大使布蘭斯塔德（TerryBranstad）10 月初離任返美後，傅德恩（Rob Forden）暫代職務。

美國駐中國大使館昨天在官方推特帳號通報，傅德恩5日 在中國民間智庫察哈爾學會與學者對話，議題涉及美中 關係及美國選舉；他並與身兼中國全國政協外事委員會 副主任的察哈爾學會主席韓方明會面。

在討論中，傅德恩強調了美中關係將繼續是世界上 最重要的關係。 傅德恩表示，不管美國選舉的結果如何，美國都將 繼續推動公平對等的對中關係，而且兩黨普遍且一貫支 持美國目前的對中政策。

他說，展望未來，「美國的政策將繼續尋求一種重 結果的關係」，真正著手解決美中關係長期存在的問題 。同時，美國將繼續重視與中國人民的交流，並在全球 一些最具挑戰性的問題上尋求成為夥伴的機會。（編輯 ：周慧盈）