北京啟動新冠疫苗接種　首波開放對象曝光

▲北京公布首波新冠疫苗接種對象。（圖／CFP）

文／中央社

中國北京市官方近日發布防控方案，宣布將以養老機構中的重點人員作為首批接種2019冠狀病毒疾病疫苗的對象。雖然公告並未說明詳細時間表，但這是北京市官方首度對接種疫苗一事表態。

根據北京日報、界面新聞等陸媒報導，北京市將推進接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗，首波鎖定養老機構中的重點人員。

報導指出，北京市民政局、市財政局近日印製「北京市秋冬季養老服務機構新冠肺炎疫情防控工作方案」，其中三大重點為「堅持分級管控」、「人物並防」、「有必要入院的防護從嚴」。

報導稱，方案特別要求相關單位應該做好養老機構工作人員疫苗接種等服務保障工作，更進一步指出，「疫苗」不只是流感疫苗，更包含COVID-19疫苗。

方案還將院內的通勤員工、廚房工作人員、保安、清潔人員、身體適宜且自願的老年人，定為優先接種重點人員。

▲北京街頭疫情防控人員。（圖／記者任以芳攝）

這份方案是北京市首度以官方身分，針對接種武漢肺炎疫苗一事表態。不過根據報導，方案並沒有明確提到COVID-19疫苗接種時程，僅表示在11月底前要先完成流感疫苗的接種。

此外，方案中也提出要每月針對養老機構的重點人員進行抽樣核酸檢測。

浙江省嘉興市、義烏市與紹興市日前陸續啟動COVID-19疫苗緊急使用，成為中國最早投入疫苗使用的城市，寧波市則評估於11月上旬加入。四川省也正在制定疫苗接種方案，地方衛生單位日前已開始調查民眾疫苗接種意願。

除了上述幾個城市外，根據中國青年報報導，湖南省疾控中心已經申請COVID-19疫苗緊急使用方案，預計今年年底或明年年初，湖南省就可以展開COVID-19疫苗的緊急接種。