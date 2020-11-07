陳時中揭秋冬專案三大方向：加強配戴口罩要求「部份場所強制」

▲衛福部長陳時中出席台北國際乳癌研討會活動致詞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國際新冠疫情嚴峻，特別是歐美染疫人數持續飆升，國內邊境壓力仍大，就怕秋冬疫情會再起，中央流行疫情指揮中心規劃秋冬專案加強防疫。指揮官陳時中今（7）日說明，專案會走三方向，分別是邊境管制、防疫新生活、相關檢驗檢測；他也透露，將會加強民眾配戴口罩要求，現行建議配戴口罩的八大場所，會選擇部份強制配戴口罩。

陳時中今（7）日出席台北國際乳癌研討會活動致詞會前受訪時談及秋冬方案，他說，基本上會分三方向，包含邊境管制、防疫新生活、相關檢驗檢測。這些方案有一些需要地方政府配合，會去討論看執行面如何有效可行。

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目前指揮中心針對醫療照護機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、宗教場所、娛樂場所及大型活動等潮擁擠、密閉的八大場所，要求佩戴口罩，目前仍以宣導為主，部份縣市則對部份項目設有罰則。

陳時中說，秋冬專案防疫新生活的部份，將會加強對於口罩要求，以先前的八大場所來說，也會有部份場所會強制要求，屆時再和地方政府來談。

▲台灣是圖表中唯一GDP為「-1」、死亡率幾乎為0的國家。（圖／翻攝自Macroeconomic Outcomes and COVID-19:A Progress Report）

▲行政院長蘇貞昌在臉書發文分享該研究，說明台灣是唯一在疫情中保持經濟正成長的國家。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

新冠疫情重創國際經濟，史丹佛大學與賓州大學2位經濟學教授9月聯合發表一份以《總體經濟結果與COVID-19：進度報告》為題的報告中台灣是唯一經濟衰退率為負值的國家，在一張呈現30餘國GDP損失與確診死亡率的象限圖來觀察國家分布堪稱「角落生物」。

陳時中回應，台灣在疫情之下，第三季經濟成長率達到3%，是全民努力，政府各部門通力合作。至於對角落生物的評價，他笑說，「不能說這樣形容啦，但確實我們相關政策在整個疫情討論裡面會變成國際學習對象」。

近期國內持續確診境外移入病例，媒體問及陳時中邊境壓力，他說，歐洲情況比上一次三月中看起來還更嚴重，增加更迅速，即便致死率稍低，但高的發生情況，必然要相當謹慎。所幸我方前半年進行不斷演練，邊境、居家檢疫管理等都已經上軌道，「對這次邊境防堵我們更有信心」。

至於國人何時有望出國旅遊，陳時中說，疫情上升仍快，還要密切觀察，近期還不敢樂觀看待此事，但明年底恢復的可能性大增。