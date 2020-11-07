5.6萬人接種疫苗離境0確診！　劉敬楨：中國疫苗一定是可靠的





▲接種疫苗示意圖。（圖／CFP）

記者劉亭／綜合報導

大陸國藥集團董事長劉敬楨6日出席論壇時表示，國藥集團兩款新冠肺炎疫苗目前已有數十萬人接種，無嚴重不良反應，接種後離境的有5.6萬人，目前無一感染，是非常值得信賴和信任的。

「大家要相信我們中國的疫苗一定是可靠的！」劉敬楨指出，自己在3月份就率先注射了自家出產的新冠肺炎疫苗，至今活蹦亂跳，沒有任何負面反應，證明了安全性已在實驗和臨床得到實證。

▲大陸國藥集團董事長劉敬楨。（圖／翻攝自澎湃新聞）

劉敬楨也透露，大陸先前宣布緊急使用後，已有數十萬人施打國藥北京所和武漢所兩款新冠疫苗，注射後到目前為止沒有一例嚴重不良反應，輕微不良反應是有的，但只是針眼痛等。另外注射後到國外、爆發地的人，離境人數達5.6萬，無人感染新冠肺炎。

劉敬楨舉例，華為墨西哥有一處辦事處，99人住在同個屋簷下，吃喝住行工作都一起，裡面爆發了新冠肺炎疫情，有10個人感染，其中有81人已注射疫苗，全部都沒事，確診者都是沒接踵疫苗的，證明了疫苗的有效性。

中國國藥兩款新冠肺炎滅活疫苗定價出爐，一次都需要接種兩針，若獲得批准，每針的價格是300元人民幣（約1260元新台幣），最高定價為600元人民幣（約2520元新台幣）。