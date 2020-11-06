主廚級甜點限量空運「每店1箱」　家樂福「歐洲週」30款新品亮相

▲家樂福即日起至11/17推出「歐洲週」，其中限量空運來台的「主廚級歐洲冷凍甜點」每款每店僅限1箱。（圖／家樂福提供）

記者林育綾／台北報導

今年因疫情無法出國，家樂福繼日本週後開啟「歐洲週」及Wine Fair雙檔活動，以「吃貨歐洲」結合「我家就是餐酒館」，呈現居家旅遊的概念，即日起至11/17期間推出10多國、超過30種新商品亮相！其中特別推出空運進口的「主廚級歐洲冷凍甜點」，包括比利時原裝進口迷你鬆餅、Freddi義式蛋糕、AS法國冷凍可麗露、Paris法國冷凍起司馬鈴薯派等，各款每店僅1箱，限量搶購。

家樂福「歐洲週」活動期間，單筆購買歐洲週指定商品滿599元，即可憑劵19元加價購法國Perrier氣泡廣泉水1000毫升1瓶，另外在疫情期間，許多進口商品透過冷凍技術空運來台，讓美味的異國料理零距離，冷凍商品銷售表現大幅成長，其中又以甜點成為銷售新寵兒。

此波家樂福特別推出「主廚級歐洲冷凍甜點」，包括比利時原裝進口迷你鬆餅、Freddi義式蛋糕、法國Delifrance半熟小法麵包、AS法國冷凍可麗露、MAG’M法國冷凍馬卡龍、Paris法國冷凍起司馬鈴薯派、Paris法國冷凍起司蛋糕、Paris法國冷凍熔岩巧克力蛋糕、Paris法國冷凍起司蛋糕、法國冷凍迷你可頌等商品，因各款甜點數量有限，每款商品各店到貨「只有1箱」，預計將掀起搶購風潮。

▲家樂福即日起至11/17推出「歐洲週」及Wine Fair雙檔活動。（圖／家樂福提供）

而進口區共有30個國家，超過3千項商品，其中又以法國、義大利進口商品居多，業者觀察民眾多喜愛在進口區挑選料理配材商品，因此特別鎖定歐洲週檔期，增加更多在家方便料理的食材，例如CASA MILO三色蝴蝶麵／五彩貓耳朵造型義大利麵，孩童喜愛及多樣造型的達樂義大利麵、帝瑪堤諾義大利麵系列等麵類食材。

在配料部份，義大利RIO即食罐頭系列、西巴牙橄欖/DANI罐頭系列、冷凍酪梨塊/酪梨莎莎醬、法式芥末醬、魅雅Maille芥末醬系列等，隨興搭配就可做出美味料理。另推薦松露系列LGM黑松露風味初榨橄欖油，還有義式料理Varvello頂級摩典娜巴薩米克醋／巴薩米克醋膏／義大利米馬奶奶摩典娜巴薩米克IGP酒醋。

對烹飪不專精也可考慮懶人救星，義大利Firma即食麵（加水加熱7~9分鐘）、TREVIJANO燉飯系列／牛肝菌菇燉飯（加水中火煮沸20分鐘）、安塔爾即時螺旋麵／燉飯系列(水煮或微波6分鐘)。此外今年度歐洲週也是「果醬大集合」，集結法國、義大利兩大果醬出產國，提供顧客多樣化果醬選擇。

另外今年家樂福Wine Fair於11/6(五)至11/8(日)，在全台指定分店：內湖店、新店店、天母店、文心店、鼎山店、經國店、彰化店、安平店於傍晚舉辦微醺之夜。

＊ETtoday新聞雲提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▲家樂福即日起至11/17推出「歐洲週」及Wine Fair雙檔活動。（圖／家樂福提供）

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