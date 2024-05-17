7-11最新「周末優惠」快看！咖啡第2杯10元、漢寶2件49元

▲7-11 CITY CAFE冰脆酷摩卡咖啡（大）／熱脆酷摩卡咖啡（中）下殺「同品項第2杯10元」。（圖／7-11提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

趁便宜囤貨了！7-11自今（17）日起連續3天推出「超值五六日」優惠，超多品項下殺折扣，像是有咖啡第2杯10元、泡麵回憶殺「漢寶」指定口味特價2件49元、冰品買1送1等，且本周要再加碼滿額立折活動，只要使用指定支付方式結帳，滿250元立折25元，直接替荷包省一波。

▲7-11本周「超值五六日」優惠一次看。



7-11門市自今（17）日起至5月19日推出「超值五六日」優惠，咖啡飲品有CITY CAFE冰脆酷摩卡咖啡（大）／熱脆酷摩卡咖啡（中）同品項第2杯10元、CITY CAFE香橙果纖風味氣泡咖啡（特大）2杯99元、GODIVA迦納熱巧克力第2杯10元、黑松茶尋味台灣春茶590ml買1送1、立頓醇奶茶歐蕾425ml買2送1、魔爪芒果狂歡能量飲355ml買2送1、原味本鋪養身杏仁茶240ml。

▲「CITY CAFE香橙果纖風味氣泡咖啡」為近日推出的新品，現在可享2杯99元。



零食有德芙巧克力（絲滑牛奶／輕巧脆心）任選加10元多1件、卡迪那洋芋片（牛排／波浪洋芋片香辣）任選第2件4折、韓國Sweetory青梅軟糖買1送1；冰品有韓國熊津（米漿年糕冰／青梅脆脆冰）任選買1送1、杜老爺曠世奇派雪糕（草莓／玫瑰鹽焦糖巧克力增量）任選加10元多1件。

泡麵食品有雙響泡府城擔仔湯麵加10元多1件、金車漢寶（黑胡椒牛肉風味麵／蚵仔味細麵）任選2件49元、御料小館x世界的山將夢幻雞翅2件85元。

▲「御料小館x世界的山將夢幻雞翅」鹹香夠味超涮嘴，現在也特價2件85元爽吃。



生活用品有UNIDESIGN新柔感抽衛1串（110抽x8包）特價79元、Attack一匙靈極效洗衣霸（24入）2件369元、MilkBaobao香氛保濕身體乳500ml（寶寶香／白麝香）任選加1元多1件、NF蘆薈保濕舒緩噴霧150ml／凝膠300ml特價單件79元；保健品有桂格／天地合補指定商品特價單件99元、白蘭氏赤靈芝子實體精華飲60ml特價49元，白蘭氏學進雞精70g特價55元。

除了以上商品優惠之外，7-11門市要再加碼「滿額立折」！同樣在今（17）日起至5月19日期間，只要購買指定CITY系列飲品、冰品、飲料、泡麵、零食等商品，並使用icash pay結帳，即可享滿250元立折25元，可累計，買越多省越多。

▲全家搖搖茶吧推出2款新飲品。（圖／全家提供，下同）

全家「搖搖茶吧」則推出2款全新飲品！首推「桃粿仙女紅茶」，選用仙女紅茶作為基底，搭配Q彈粉粿、白桃果肉，一次就能享有果香、茶香及咀嚼口感，另一杯「凍凍泰式綠奶」，嚴選3款特色茶粉的泰式綠奶茶加入青茶凍，大口吸超滿足，即日起正式上市，以上2款飲品特大杯原價65元，會員至5月28日前凡購買搖搖茶吧全系列飲品可享49元特價優惠。

▲2款茶飲分別加入粉粿、青茶凍增添咀嚼口感。