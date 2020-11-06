嫌小姐太老！185壯男按摩20分秒起身　只穿內褲「搶劫」再痛毆她

▲男子按摩到一半，只穿內褲大喊「搶劫」並毆打店內員工。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名身高185公分的陳姓男子去年6月8日前往美髮理容店按摩消費，孰料，按摩到一半，他因「小姐年紀大想換人」，便穿著內褲跑下樓，還拒絕付款大喊「搶劫」，接著痛毆排班人員阿慧（化名）與按摩小姐小青（化名）。對此，橋頭地院日前依強盜未遂罪，判陳男3年8月，可上訴。

判決指出，案發當時陳男按摩20分鐘後突然起身，僅穿內褲藉故下樓，阿慧見狀要求他付款時，他竟回嗆「我沒錢啦」、「我來之前才在岡山搶劫」，接著出手毆打阿慧頭部，其他店內人員見狀趕緊逃出。

隨後小青外出抽完菸返回店面，陳男更直接強取小青的手提包，並大喊「錢拿來」、「搶劫」，同時還踢踹小青，害其倒地後，再持椅凳砸阿慧頭部，壓制在地毆打。直到路人經過報警，警方到場處理後，才結束整場鬧劇。

陳男否認犯行，辯稱他當時覺得小姐年紀大想要換人，但不願付200元價金，雙方才會發生消費糾紛，而搶劫一說只是想嚇唬對方，至於現場毆打、拉扯部分，則是想阻止對方報警。

對此，法官勘驗相關證據，不採信陳男說詞，認為該理容店從業者均為年長女性，防衛能力有限，陳男卻以自身體格優勢，對店內人員動粗，另考量其犯後態度非佳，依強盜未遂罪，判陳男3年8月，可上訴。



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