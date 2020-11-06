「我要的是定位不是職位」　侯友宜2030願景：合作取代民粹競爭對立

▲侯友宜出席2020第18屆遠見高峰會發表城市願景專題演講。（圖／遠見提供，下同）

記者羅婉庭／新北報導

第18屆遠見高峰會6日邀請新北市長侯友宜分享新北市2030願景。「唯有穩健合作取代民粹的對立跟衝突，才能改變台灣，疫後世界就要走這條道路！」侯友宜表示，因此當他上任後，便常到外縣市交流，也因著疫情，用防疫物資交朋友，跟國際分享防疫的經驗。

侯友宜強調，時代變遷的過程中，應以合作取代競爭與對立，和世界做朋友，才能永續發展。他形容新北市如同台灣縮影，用交通線串起新北的多核心。

侯友宜強調，新北市「做大市」，也要做大事。新北市人口超過全台的6分之1，就是台灣的縮影，未來十年內在人口、地理、科技等面向將面臨種種挑戰，新北市必須做好準備，整備好城市需要的軟、硬體建設，和其他城市交流合作，並進一步與國際接軌，厚植自身實力、創造光榮城市，讓新北人有信心。

侯友宜也強調，新北市不是別人的衛星城市，而是北台灣最重要的龍頭角色。新北市以「點、線、面」的概念打造未來願景，將新板特區、新莊副都心、三重第二行政中心等3大軸心點以三環六線串聯，並整治五股垃圾山、開發塭仔圳及蘆南蘆北地區等大面積土地開發，徹底翻轉城市風貌，為新北市民帶來安居樂業的好環境。



侯友宜於專題演講中提及五股垃圾山改造、塭仔圳、蘆南蘆北地區重建規劃，他指出，五股垃圾山是大台北的中心點，原100公頃的廢棄物已清運完畢並成功綠美化成公園綠地。

至於停滯50年的塭仔圳開發案則是目前市府團隊全力推動的重點項目，力求翻轉塭仔圳地區成為最璀璨的「新北之心」，預計明年3月起6,000家工廠將逐一搬遷，為國都之門帶來全新風貌。蘆洲南北側的開發則以TOD方式規劃，並建置全國首座空中水岸花園，盼打造成一座嶄新的水岸城市。



侯友宜強調，「一個人雖然走得快，但一群人才能走得更遠」，在大環境下，我們必須以「穩健合作」取代「民粹對立」，即使各方有不同的聲音，仍要接納並求同存異，攜手合作創造「共好」，才是正確的道路。

侯友宜過去堪稱是台灣近幾十年來最知名的警務人員，「鐵漢柔情」的形象深植民心。1980年任職台北市刑大，因偵破重大刑案及參與一清專案、掃蕩黑幫而嶄露頭角，不到50歲即升任警政署長，之後並擔任中央警察大學校長。

2010年至2018年間，轉任新北市副市長，2018年當選新北市市長。2020年獲遠見縣市長施政滿意度調查五顆星，居各縣市最高淨滿意度、最低負評，一生歷任15個職位，侯友宜提到，他追求的始終不是「職位」，而是「定位」，不用在乎選票，只要人民說，「侯友宜市長做得不錯！」他的心就滿足了。