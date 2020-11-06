假追思真潑漆砸毀李登輝肖像照　退休藝人鄭惠中遭2罪名起訴

記者黃宥寧／台北報導

資深藝人鄭惠中（藝名：鄭心儀）於8月14日混入故總統李登輝位在台北賓館的追思會大鬧，不但破壞現場物品，更將裝滿紅色油漆的氣球，砸向李登輝肖像照，還在被上銬時大喊「討厭台獨教父」，台北地檢署調查後，今依刑法毀損罪、妨害祭禮罪將她起訴。

資深藝人鄭惠中（藝名：鄭心儀）8月14日混入故總統李登輝位在台北賓館的追思會大鬧，不但破壞現場物品，更將裝滿紅色油漆的氣球，砸向李登輝肖像，還在被上銬時大喊「討厭台獨教父」，當晚警方將她移送，而鄭惠中到場時，再嗆「台獨之父，死有餘辜」，北檢經訊問約1小時，諭知她以10萬元交保。根據了解，鄭惠中得知交保金需要10萬還一度嫌貴。

▼退休藝人鄭惠中潑漆李登輝追思會場照片。（圖／記者羅志華攝）





因台北賓館屬國定古蹟，遭油漆毀損已涉及違反《文化資產保存法》，因鄭惠中擲水球行為導致球內紅漆噴濺到遺像周圍的白色石柱等古蹟構造物，由證人指證，石柱部分有濺到紅色油漆，雖然沒有破壞結構，但因為擦不掉，要另外請專人再上一層白漆，不過經檢方調查認為不構成違反文資法，但已觸犯刑法246條妨害祭禮罪、毀損罪，6日依法起訴。

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