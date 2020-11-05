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阿帕契射擊2.75吋火箭彈　三軍聯合作戰摧毀敵陣地

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▲▼CM11戰車射擊105戰車砲，摧毀假想敵武器及陣地。（圖／軍聞社）

▲CM11戰車射擊105戰車砲，摧毀假想敵武器及陣地。（圖／軍聞社，下同。）

軍聞社／記者呂尚俞屏東5日電

國防部副參謀總長丘樹華中將5日視導陸軍564旅「三軍聯合作戰訓練測考」，慰勉官兵戮力戰備任務辛勞，要求所屬持恆戰備訓練，藉以提升部隊戰力。

上午，操演於恆春三軍聯訓基地保力山展開，丘副總長率國防部各聯參全程視導，驗證部隊指揮、管制與聯合作戰能力，操演後，丘副總長代表國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光上將，頒發團體加菜金，犒慰官兵辛勞。

▲▼F-16戰機發射20機砲，對目標區射擊。（圖／軍聞社）

▲F-16戰機發射20機砲，對目標區射擊。

操演過程中，在空軍F-16、IDF戰機、AH-64E阿帕契攻擊直昇機等兵力支援下，陸軍564旅官兵運用CM11戰車，先後對假想敵陣地實施先制攻擊，摧毀敵裝甲武力，接續在砲兵部隊火力掩護下，配合步兵特遣隊發起攻擊，逐次摧毀敵武器及陣地，順利奪取目標區，完成任務。

▼AH-64E阿帕契攻擊直昇機射擊2.75吋火箭彈。

▲▼AH-64E阿帕契攻擊直昇機射擊2.75吋火箭彈。（圖／軍聞社）

▲▼AH-64E阿帕契攻擊直昇機施放熱焰彈脫離。（圖／軍聞社）

▲AH-64E阿帕契攻擊直昇機施放熱焰彈脫離。

丘副總長肯定操演官兵展現的努力成果，期許各單位在既有的基礎上更加精進，全方位提升裝備、人員訓練及安全管制措施，強化訓練安全，確維部隊戰力。

丘副總長強調，部隊返防歸建過程中，應嚴格要求行車的安全要求事項；「部隊歸建，才算是達成任務。」丘副總長再次囑咐各級幹部演習後切勿鬆懈，以「行百里，半九十」勉勵官兵善始善終，務必圓滿完成此次操演。

面對當前局勢，丘副總長期勉全體官兵，應善盡保家衛國的職責，做好戰訓本務工作，有效提升國軍戰力。

▼564旅官兵駕駛CM11戰車射擊戰車砲。

▲▼564旅官兵駕駛CM11戰車射擊戰車砲。（圖／軍聞社）

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