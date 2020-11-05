被催繳房租氣炸！「台南鋁棒男」暴打管理員：打你這垃圾就像打狗

▲遭催繳房租電費，男子暴怒毆打管理員。（圖／翻攝自爆料公社）

記者趙蔡州／綜合報導

一名台南網友日前在臉書社團爆料，一名居住在台南某公寓的李姓男子因為不滿被催繳電費和房租，1日竟然攜帶鋁棒闖入管理室痛打管理員，事後不但將打人影片上傳個人臉書，還得意洋洋地寫下「打這種垃圾，其實跟打狗是一樣的」等字，讓其他網友看了都相當憤怒。

網友在臉書社團「爆料公社」曝光李男打人影片及臉書連結，指控對方因為不滿被公寓管理員催繳，積欠的4個月電費與兩個月房租，1日上午11時許就穿戴安全帽、持鋁棒痛打管理員。影片中可以看見，管理員面對攻擊完全來不及反應，最後只能雙手護頭往外頭衝出去，李男則一邊叫罵一邊追擊，畫面相當誇張。

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▲管理員面對攻擊完全來不及反應，最後只能雙手護頭往外頭衝出去。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO透露，管理員被李男打到背部、前胸和四肢受傷，送醫治療後也立刻提告傷害罪，不料隔天就收到李男私訊恐嚇，對方還囂張的把打人的影片，上傳個人臉書並寫下「打這種垃圾，其實跟打狗是一樣的」，讓他氣得大罵「台南治安已經差到，施暴者能把施暴過程PO臉書，如此狂妄的行為，無法可治嗎。」

其他網友看了影片後紛紛表示，「現在都流行自己把罪證PO上網，法盲也不是這樣當的吧」、「可教化，一切都是幻覺」、「台灣國寶精神障礙」、「現在很多這種人啊，很可憐，欠錢沒錢還，還要大聲打人，完全不意外」、「上課沒坐位，都可以去外面撂人嗆聲了，現在有這種人，不意外啦。」

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