炒股剛判12年！興泰前董座吳金泉安插親妹入主福懋油...挖9232萬

▲老牌油脂大廠「福懋油」2019年6月間經營權變天，大股東吳金泉涉犯證券交易法遭起訴。（圖／翻攝google map）

記者李忠憲、徐愷昕／台中報導

國內老牌油脂大廠「福懋油」2019年6月間經營權變天！持股較少的市場派、前興泰董事長吳金泉竟利用技術性配票，取得上市公司福懋油脂公司經營權，並指定自己的親妹吳美紅擔任董事長。案經台中地檢署偵查終結，檢察官認為吳金泉等3人涉犯證券交易法等罪嫌重大，依法提起公訴。

飼料大廠興泰實業前董座吳金泉，2019年7月下旬才因興泰炒股案，被桃園地方法院依違反證交法重判12年，未料他又遭報，同年6月間悄悄利用技術性配票，取得上市公司福懋油脂公司經營權，隨後即指定自己的妹妹吳美紅擔任董事長。且吳金泉明知興泰公司2019年第2季虧損的重大消息，卻在公司公布第2季財報前（2019年8月中旬），指示吳美紅動用福懋公司資金4,332萬9,350元，購買吳金泉手中人頭帳戶持有之興泰公司股票，並指示興泰公司秦姓財務主管將相關人頭帳戶內的興泰公司股票賣給福懋公司，以避免其受有股價跌價虧損，並從福懋公司套取現金。

另吳金泉、吳美紅為牟取不法利益，違反福懋公司動用資金的規定，共同基於非常規交易之犯意聯絡，於同年11月21日購買興泰公司的股票，金額總計4900萬元。嗣福懋公司原經營團隊於同月22日重新取得經營權後，將上揭興泰公司股票賣出，但仍受有2017萬5000元的損失。

據悉，福懋公司出具2019年第3季財報前，因吳美紅隱瞞上揭事實，致福懋公司人員及新任會計師因而不知前開股票交易為關係人交易，而未將此重要事項登載在該季財報上，致使福懋公司發佈不實財報。

全案經法務部報請台中地檢署指揮偵辦，檢察官今年6月20日搜索興泰公司等處所，查悉吳金泉等3人確於2019年8月12日、14日及11月21日之上揭違反證券交易法犯行，共掏空福懋公司9232萬9350元，經向法院聲請羈押獲准，而為確保福懋公司及投資大眾追償損失，同時也已向法院聲請扣押吳金泉股票財產9,000餘萬元。案經偵查終結，檢方認吳金泉等3人涉犯證券交易法第171第1項第1款內線交易、財報不實、第2款非常規交易等罪嫌重大，提起公訴。

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