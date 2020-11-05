5州開票時間一次看！川普、拜登得票率緊咬　差距小於0.5％可驗票

記者張方瑀／編譯

美國總統大選開票結果仍未定，目前還有5州的開票結果尚未出爐，包含2個關鍵搖擺州，占了35張選舉人票；而拜登能否奪下內華達州6張選舉人票，順利入主白宮，結果預計在台灣時間6日凌晨1時出爐。

▲川普與拜登選情陷入拉鋸。（圖／路透）

北卡羅萊納州（15張選舉人票）

根據《路透社》報導，目前北卡州開票進度已達95％，兩人差距不到2個百分點，川普以50.1％得票率領先。該州允許統計在3日寄出、12日之前收到的郵寄選票；北卡州官員表示，最完整的開票結果要等到下周才會揭曉。

賓夕法尼亞州（20張選舉人票）

目前賓州已開85％的選票，川普以51.7％的得票率，領先拜登的47.1％。民主黨籍州長沃爾夫（Tom Wolf）表示，該州會處理郵戳3日前寄出、選後3天內收到的選票，目前約有100萬張仍未計。另外根據該州法律規定，若是兩人差距在0.5％內，將會重新驗票。

喬治亞州（20張選舉人票）

目前該州已開完94％的選票，川普以50％的得票率微幅領先拜登的48.8％。不過《路透社》認為情勢可能還會逆轉，因為亞特蘭大周邊幾個偏向民主黨的區域都尚未計票。該州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperge）表示，希望結果能在當地時間4日前出爐。

根據該州法律規定，若候選人在該州差距等於或小於0.5％，候選人可以在正式結果公布後兩個工作日內要求重新計票。

內華達州（6張選舉人票）

目前內華達州已開出86％的選票，由拜登以49.3％微幅領先川普的48.7％，兩人差距僅0.6％。副州務卿索利（Wayne Thorley）原本預計4日下午宣布進一步開票結果，但稍晚就向CBS頻道8 News Now證實無法達成，必須延遲到美西時間5日上午9時（台灣時間6日凌晨1時）宣布。

阿拉斯加州（3張選舉人票）

屬於共和黨鐵票區的阿拉斯加州，目前僅開出47％的選票，川普以62.9％大幅領先拜登的33％。

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