川普北卡暫領先1.4%　選舉委員認：一週內難有結果

▲川普和拜登在北卡這個搖擺州選情膠著，但選舉委員會認為，最終結果需等到一週後才會被公佈。（圖／路透社）

記者葉睿涵／綜合報導

美選開票已進入最後階段，截至美東時間5日下午5點，北卡羅來納州已開出約94%到95%的選票，川普目前領先拜登約1.4％。不過，由於當地接受11月12日前寄達的郵寄選票，因此選舉委員會預計，最終投票結果至少要到一週後才會出爐。北卡擁有15張選舉人票，對川普的勝利之路可說是至關重要。

North Carolina won't update its total vote count until Nov. 12. The state is crucial for President Trump's path to victory. Here are the @NBCNews numbers. #Election2020 https://t.co/rp4VMjL3cC pic.twitter.com/ae71Rt79ax — CNBC Politics (@CNBCPolitics) November 4, 2020

綜合全國廣播公司（NBC）和《紐約時報》報導，選舉委員會表示，由於他們將等到11月12日郵寄選票截止後，才開始計算缺席選票和臨時選票的數量，因此北卡羅來納州最終選舉結果不會在接下來的8天內出爐。

儘管川普目前在北卡州處於領先優勢，但他與拜登之間的差距還不到8萬票。NBC認為，差距實在太接近，且估計還有大約30萬張的選票尚未被計算，因此要在12日有明顯結果的可能性不大。

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握美選及國際局勢