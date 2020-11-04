故宮拼國旅結合「北北基觀光」推遊程　入館人數「有望達百萬」

▲故宮拼國旅，今年還首度參加「ITF台北國際旅展」。（圖／故宮提供）



記者林育綾／台北報導

故宮受到疫情衝擊，外國遊客不來造成參觀人次下滑，加上北院的國旅成效不佳而遭檢討，今（4）日故宮院長吳密察表示，今年的入館人數仍以百萬為目標，也有望達成，日前更首度參加「ITF台北國際旅展」，雖然坦承還很生澀，「但跨出了第一步」，接下來將與國內觀光單位合作，結合「北北基」推出遊程。

故宮北院參觀人數較去年同期大幅下滑，不過吳密察今（4）日出席立法院會議接受媒體時訪問提到，仍然會期望以增加10%作為明年度參觀人數的目標，但礙於明年上半年可能仍不會打開邊境，甚至整年度都不會開放；若國外疫情沒有改善，而台灣還是維持現狀，能戴口罩入館，那麼目標還是會定為百萬。

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而今年的入館人數，吳密察也看好仍有機會達到百萬目標，應該能把握年底衝一波。北院先前被檢討沒跟上「國旅潮」，反觀南院參觀人次增加，吳密察說，未來將會與國內觀光業者合作，將北院加入整個「北北基」的遊程，此外還會將展覽與文創結合，並推出折扣等誘因，甚至有人建議出「故宮福袋」。

另外故宮今年也首度參加「ITF台北國際旅展」，吳密察坦承，雖然很多人認為他們表現仍有些生澀，但至少「是跨出第一步」。而故宮教育展出處處長也說，此次旅展一天至少增粉1200位。

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