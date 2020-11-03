台南「斷頭女鬼要糖」紅到國外！4歲妹超會演...爸笑：造型她選的

記者周亭瑋／採訪報導

每逢萬聖節，許多人會精心裝扮狂歡，家長們則使出渾身解數做道具，希望孩子能成為閃亮焦點。台南4歲的小桃，今年扮成斷頭女鬼參加幼兒園活動，超精美與逼真的成品，不僅獲得高評價，更紅到國外，連「美國批踢踢」9GAG都轉發熱議。

小桃爸向《ETtoday新聞雲》記者提到，小桃今年4歲、讀中班，這是他們幼兒園在大遠百前舉行的萬聖節活動，「每年小桃媽的作品都很讓人驚艷，今年效果更是出奇的好！整套都是她純手工製作，耗費大約1個禮拜的時間，而小桃也很會演，好多同學被嚇到不敢靠近她。」

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▲同學們多走可愛路線。（圖／小桃爸授權引用）

小桃爸笑說，當初他們在找參考圖時，是小桃指定要做爆頭裝的，「在幫她化妝時，她覺得很好玩，還一直跑來嚇我跟哥哥，還說要表演走秀扮鬼鬼。」

只見小桃一臉厭世的表情，在百貨公司裡要糖，而同學們清一色可愛的造型中，她特別顯眼，讓人印象深刻；更猛的是，許多港媒轉發報導，連「美國批踢踢」9GAG也熱議不斷，大票網友讚嘆直呼，「好嚇人」、「這個厲害」、「冠軍非妳莫屬」、「這比公主強太多啦」、「她的表情超級到位的啊啊啊啊啊」。

▼小桃和同學一起在百貨公司裡要糖。（圖／小桃爸授權引用）

▲小桃表情超到位。（圖／小桃爸授權引用）