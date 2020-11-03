「給1萬去摩鐵」台南騎士嚇跑女大生　家長PO文…警留言後下架了

▲根據民眾拍下的照片，這名男子穿藍色外套、騎車。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

近日因台南長榮大學馬來西亞籍女大生遇害案，只要在路上遇到奇怪的人，都很容易引發民眾恐慌！台南一名家長朋友PO文，就讀大學的女兒在路上運動時，遇到一名男子突然靠近，詢問要不要一起去汽車旅館給1萬元，嚇得女兒拔腿離開。而在警方留言過後沒多久，文章就被刪除了，遭質疑是否有對當事人施壓。對此，警方嚴正駁斥絕對沒有。

根據民眾拍下的照片，這名男子穿藍色外套、騎車，讓居民都很擔心，因男子除了出沒在民治路市政中心附近，還有人看到他常出現在和平路、新進路。居民說，「我們也人心惶惶，當然會怕啊」；另一人說，既然有男子的車號，警察應該比較容易鎖定目標了解。

家長發文後，新營分局秘書室主任立刻留言表示，他們很重視市民的安全問題，已請相關單位了解查證，進行必要預防措施。只是巧合的是，沒多久文章就被刪除了，遭質疑警方是否有對當事人施壓下架文章。對此，民治派出所所長吳建華強調，完全沒有，若男子涉不法將依法偵辦。

根據警方了解，這名男子年約50多歲，從外地來台南投靠親戚，目前有正當工作。但民眾既然有疑慮，當然得視為最重要的事，警方已在男子可能出沒的地方加強巡邏。