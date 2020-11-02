拜登選前又口誤　「搞錯吉祥物」慘被川普團隊酸爆

▲美國民主黨總統候選人拜登。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

民主黨總統候選人拜登再一次口誤，在大選日之前的周末造勢活動上，他不但把健保念成「badakathcare」，還把身上穿的德拉瓦州藍母雞外套，說成賓州橄欖球隊費城鷹頭外套，讓川普陣營再度抓到痛點攻擊，在推特發文大酸特酸。

福斯新聞報導，拜登其實曾經承認從小就患有口吃，但周末的競選場合上，他再度出現2次口誤。在密西根州31日集會上，他在健保議題上，痛批現任總統川普「摧毀」早已實施10年之久的平價醫療法案，並向選民喊話，他將會採取行動維護健保制度。但當拜登砲轟川普把健保視為特權時，卻把健保念成「badakathcare」，引來許多網友嘲諷。

到了1日，拜登出席賓州費城造勢活動時再度失言，把當時身上穿的德拉瓦州藍母雞外套（the blue hens），說成賓州橄欖球隊費城鷹頭外套，直言「我很瞭解費城，我把費城女孩娶回家，而且我現在穿的就是老鷹外套。」

消息一出，川普陣營立刻抓住痛點攻擊。川普競選連任團隊公關副主任札克帕金森（Zach Parkinson）發推文指出，「拜登說自己穿了『老鷹外套』，說他自己多麼瞭解賓州，但那是德拉瓦州的藍母雞外套耶。」

This "Eagles" jacket Biden claims he's wearing to try and show how much he's in touch with Pennsylvania?



It's a Delaware Blue Hens jacket pic.twitter.com/4AUx2lj0Nu — Zach Parkinson (@AZachParkinson) November 1, 2020

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