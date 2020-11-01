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渣男約女網友見面！狂點「4千元大餐」尿遁蒸發　她急找親友借錢崩潰

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女網友（左）慘遭渣男丟包。（圖／翻攝自微博）

▲女網友（左）慘遭渣男丟包。（圖／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

現今網路交友軟體發達，但其實是雙面刃，可能遇到不錯的談心對象，也可能遇上渣男渣女。大陸一名女子和男網友相約見面，2人上餐廳吃了要價人民幣1000多元（約新台幣4200多元）的大餐；不料男方席間說要去上廁所後，就沒再返回座位，事後還在網路上譏笑女方長得太醜，並抱怨「提前開了房真的太浪費」。

大陸知名八卦微博用戶「關愛老實人」先前PO出一篇超離譜的爆料，年僅16歲的男網友「鹹魚阿南」聲稱自己跑去和女網友見面，但對方和照片落差太大，還頂個大素顏赴約，於是他決定吃完1000多元人民幣的餐點後，就用藉口上廁所趁機落跑。

不僅如此，「鹹魚阿南」還在文中大肆嘲諷女網友，指「本人真雞X讓我反感，跟照片有差距，我趁上廁所溜了，飯錢也不想給，現在要馬上去退房拿回押金，我還提前開了房真的太浪費了，剛給她發了信息也都拉黑了」，最後還不忘在文末秀出截圖，上頭只寫著「妹子，我走了，黑名單見」。

女網友原本以為可以從網戀升級成真正的戀人，結果等了又等就是沒看到人，一看訊息才驚覺被丟包，連忙懇求「你不喜歡就不喜歡，為什麼要跑？至少吃飯的錢要平分吧？現在吃了1000多元人民幣多少都是你點的，你還有良心嗎？我身上錢也沒帶夠，你能回來嗎？」無奈慘遭男網友無視，最後只好先跟親友借錢代墊餐費。

文章PO出後，大批網友紛紛痛批男方不要臉，且女網友就算素顏也沒差到哪裡去，沒必要這樣耍人，「素顏來見面才是誠意好嗎？」、「你才長得醜，用什麼臉嫌棄人家」；甚至還有人挖出男網友的微博並傳信息繼續痛罵，「嫌女方醜，你還是先照照鏡子看自己是什麼屌樣啊，分明就是想占便宜不出錢。」

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