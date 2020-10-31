嘉義公園大改造！辦公民說明會...兼顧人文特色與使用者需求

▲嘉市府推動特色公園 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義市於王田里集會所舉辦公民參與說明會，希望透過地方民意代表與在地民眾們共同討論，進一步改善嘉義公園現況環境，提升整體休憩品質。

嘉義公園為嘉義市最大的公園，闢建年代久遠，特別受到地方喜愛，也是大家共同的回憶，內部歷史文物眾多而被列嘉義市重要文化景觀。故本次將針對全區強化導覽系統與珍貴植物解說牌，串聯公園全區的歷史軌跡，提高大眾對於嘉義公園歷史脈絡與生態自然的認知。此外亦針對公園內主要幹道進行改善，符合無障礙通行空間，打造友善綠色的人本環境。

▲嘉義公園初步規劃圖 。（圖／嘉義市政府提供）

說明會將分為兩大主軸。其一為孔廟後的兒童遊戲場重新進行設計，因兒童遊戲場現況安全地墊、遊具等設施均有多處老舊損壞的問題，故針對安全環境進行改善，並設計出兼顧在地文化、人文特色及當地使用者需求，創造專屬嘉義公園的遊戲空間。

其二為公園內重點區域的修繕，包含太空城堡遊戲場的安全措施加強、火車頭舊址(舊日式泳池)與舊鳥籠的規劃設計、以及小西湖的修繕工程。除了增加使用者的安全性，更是以嶄新的方式呈現原有的歷史紋理與景觀風貌。讓民眾在空間中保留舊時記憶的同時，也能感受新意。





本案預計將公園改善為屬於全市民都能輕鬆自在地活動的主題性友善公園，將無障礙、友善、共融、全齡及歷史文化等元素共同規劃，並強調安全、生態及永續。希望能夠強化整體公園機能外，亦可提升整體休閒與遊憩的環境滿意度。