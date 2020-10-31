7月才驚見自焚男...婦跑監察院天橋「單腳跨坐」　警一招化解

▲婦人不滿久病纏身，跑到忠孝西路天橋上企圖輕生。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市忠孝西路上的天橋，在31日下午1時許，發生1名女子站在橋上輕生，警消獲報後緊急將人勸下，才知婦人因久病纏身材想不開，而該天橋平時有許多攝影同好，聚在橋上拍落日，而日前也曾經發生自焚案件。

警方調查，75歲的盧姓婦人，在31日下午1時許，獨自跑到忠孝西路、中山南路口的天橋，單腳跨過欄杆情緒相當不穩定，警方見狀緊急勸阻，並伺機將婦人拉回。

▲婦人久病厭世，跑到忠孝西路上的天橋單腳跨欄杆想輕生，遭警方勸下。（圖／記者邱中岳翻攝）

婦人向警方淚訴，因為自己家庭狀況不美滿，且又有舊疾纏身，所以才會想到橋上跳橋輕生，最後聯繫盧女家屬陪同就醫，也提醒盧女要打起精神，不要再做出傻事。

據悉，該天橋常常有攝影愛好者，跑到上面拍攝日落的景象，甚至氣候的變化，但卻也發生不少遺憾案件，在7月發生1名男子自焚案。

另外，2003年上演震驚社會的輕生案件，當時阮姓男子則抱著女兒跨坐天橋，經過警員1個多小時對峙勸說，才阮姓男子放下手上的美工刀，並且交出女兒由警方照料，整起事件才落幕，事後也被拍成電影。

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