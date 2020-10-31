工作8個月失業啃老！電機男「吵著要iPhone12」　網怒：寵出來的

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

蘋果推出iPhone 12系列後，掀起果粉換機潮，一名網友發文感嘆，同事兒子電機系畢業兩年，才工作短短8個月時間，就失業回家啃老；不僅如此，更先後提出要求，想換新機車和iPhone 12，讓他這個外人都看不下去了。

網友今在「爆怨2公社」提到，「同事來詢問iPhone 12，才知道是她兒子吵著要。大學畢業2年了，只做過一份工作，為期8個月，之後就不再就業，沒有專長，整天在家，上個月才吵著換掉騎3年的機車，現在又吵著要哀鳳12。」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／記者吳佳穎攝）

原po表示，同事和她老公都是月薪族，當初兒子考大學時，他們曾建議讀汽修航修或餐飲，結果兒子堅持要去石碇山上念電機系，還說這樣才能好好讀書，現在想來特別諷刺。

對此，網友們紛紛直呼母湯，「父母要學會放手，要不然只會苦了自己」、「沒錢，要買自己去賺，父母沒要他養就該偷笑了，再吵就趕出去」、「慈母多敗兒」、「把他丟到垃圾車」、「坦白說…現在這種啃老族越來越多了，但是父母親寵來的，怪誰呢」、「從小父母幫做太多事了，斷了生活費讓他啃樹皮，看他要不要出去工作」。

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