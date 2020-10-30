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「十四五」起草習近平親任組長　主線為小康社會後「新征程」

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記者蔡紹堅／綜合報導

中共十九屆五中全會29日閉幕，中共中央宣傳部副部長王曉暉30日表示，五中全會最重要的成果，是審議通過《中共中央關於製定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》，當中的突出點是抓住社會主要矛盾，在各個領域提出戰略性和創新性舉措。

王曉暉提到，規劃《建議》明確提出以推動高質量發展為主題、以深化供給側結構性改革為主線，把科技自立自强作為國家發展的戰略支撐，把擴大内需作爲戰略基點，也首次把全體人民共同富裕取得更明顯的實質性進展，作爲遠景目標等。

中共中央財經委員會辦公室副主任韓文秀透露，規劃《建議》是習近平親自領導下制定，並擔任文件起草組組長，親力親為，多次到地方和基層深入調研，親自聽取社會各界意見建議，多次親自修改審定文件稿，進行戰略謀劃，傾注了大量心血。

▼中共五中全會落幕，審議通過「十四五」規劃。（圖／路透）

▲▼中國國家主席習近平出席建國71年紀念典禮。（圖／路透）

韓文秀指出，規劃《建議》有15個部分，總體上分為三大板塊，總論部分主要闡述決勝全面建成小康社會的成就、我國發展環境、2035年遠景目標、十四五時期的指導思想、原則和主要目標；分論部分總體上按照新發展理念的內涵組織，分領域闡述十四五時期經濟社會發展和改革開放的重點任務；結尾部分主要闡述加強黨中央集中統一領導、健全規劃機制，為規劃實施提供保障。

韓文秀強調，規劃《建議》的邏輯主線是，在全面建成小康社會後，開啟全面建設社會主義現代化國家新征程，要科學把握新發展階段，深入貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，以推動高質量發展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，實現經濟行穩致遠、社會安定和諧，為全面建設社會主義現代化國家開好局、起好步。

國家發展和改革委員會黨組成員、副主任，國家統計局黨組書記、局長寧吉喆也提到，十四五時期將按照《建議》的要求，紮實推動共同富裕，堅持按勞分配為主體、多種分配方式並存，提高勞動報酬在初次分配中的比重，健全工資合理增長機制，著力提高低收入群體的收入，擴大中等收入群體；完善按要素分配政策制度，增加中低收入群體的要素收入；完善再分配機制，加大稅收、社保、轉移支付等調節力度和精準性；發揮第三次分配的作用，發展慈善事業。

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