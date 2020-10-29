就要假釋卻綠光罩頂！優良受刑人越獄原因曝　扯不清...切心回籠

▲台南市山上區明德外役監59歲連姓受刑人，利用監外作業逃脫，台南市警方全力查緝，連嫌逃亡2個多月後向警方投案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市山上區明德外役監59歲連姓受刑人，8月14日利用監外作業逃脫，台南市警方全力查緝，連嫌逃亡2個多月，在「彈盡糧絕」情況下，29日上午向台南市警六分局投案，並由承辦分局新化分局帶回偵辦，據了解，連嫌因懷疑前妻對他「不忠」及之間有債務糾紛才脫逃找前妻談判。

警方指出，連嫌脫逃後，台南市新化分局於8月15日在新營區發現連嫌行蹤，員警攔車圍捕時，連嫌仍高速衝撞警車，經緝捕員警連開兩槍阻擋，連嫌仍加速逃逸。

因連嫌擁槍自重，7年前曾與警方對峙駁火，被依違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂等罪移送，惟恐其逃獄期間造成危害及社會恐慌，由新化分局、刑事局、刑警大隊、新營分局、白河分局、學甲分局、第六分局成立聯合專案小組追緝。

經專案小組2個月餘跟監查緝，因警方持續擴大清查可能藏匿處所及可能接應之友人，逐一阻斷連嫌金援，連嫌迫於警方緊密查緝之強大壓力，又無經濟接濟之下，走投無路，即主動聯繫其親友表示欲投案執行其殘餘刑期，在親友安排下，29日上午9時在安南區公學路向台南市警六分局偵查隊投案，並由新化分局派員帶回接續偵辦。

警訊中連嫌供稱其逃亡原因，係因與前妻感情問題及之間有債務糾紛，一時氣憤下，趁外出工廠工作欲收班返回監獄之空檔脫逃，欲找前妻談判，未料被警方圍捕，在逃期間均於台南市山區四處藏匿。後因其脫逃後遭台南地檢署發布通緝，且在逃期間衝撞警車拒捕逃逸，全案依妨害公務罪嫌及槍砲通緝等，將連嫌移送台南地檢署歸案及偵辦。

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