登大馬熱門新聞！女大生遭擄殺棄屍　當地網友怒：台灣殺人不判死刑

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記者詹雅婷／綜合報導

長榮大學24歲馬來西亞籍鍾姓女大生遭殺害棄屍，不但命喪「最安全」的異鄉台灣，如今更傳出她曾在去年風光返國，分享在台生活點點滴滴。此案現已登上多家馬來西亞媒體新聞，許多當地網友怒罵，「台灣殺人不會判死刑」、「台灣出名亞洲渣男多」。

校方得知鍾姓女大生失聯消息後通報相關單位，檢警經追查發現，梁男涉有重嫌，且車上發現不明血跡及一袋內衣褲，在盤問數小時之後，梁男29日傍晚9點多坦承勒斃女大生，這才尋獲女大生遺體，當時的她全身只穿著內褲，脖上被套麻繩。

▲馬來西亞女大生遭高雄男隨機綁走殺害。（圖／翻攝Dcard）

初步調查指出，被害人其實完全不認識28歲梁姓嫌犯，對方不但持麻繩從後方勒住她的頸部，接著拖行至車上，當時似乎已沒有生命跡象的她，事後遭到梁男脫衣侵犯，最終被載往阿蓮大岡山邊坡棄屍。

消息傳出後，死者女同學難過留言，「她之前還跟我說，她選擇台灣就是因為台灣安全。」更諷刺的是，她去年8月才返回母校演講，分享在長榮大學生活的點滴。

馬來西亞媒體中國報等多間媒體陸續報導案情後，引來當地許多網友關注，有人氣得怒罵，「台灣殺人不會判死刑」、「台灣出名亞洲渣男多」、「台灣很多變態佬」、「台灣死了很多馬來西亞女生」。

但也有人提到，「請不要在傷口上撒鹽，任何不幸的事情都關乎人性，而不是什麼國籍」、「女性無論在哪都好，請需謹慎自安，別被手機分心，尤其獨自一人在昏暗／入夜時段／人煙稀少的地方」、「明知夜路就應結伴而行，現在說什麽都太遲了，後人引以為戒吧」。

►去年受邀回大馬母校演講！女大生分享長榮大學生活 今卻魂斷異鄉

▼消息傳到馬來西亞，當地網友氣得留言怒罵。（圖／翻攝自中國報網站）

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