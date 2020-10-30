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選前5天佛州隔空對決！「黑人饒舌巨星」挺川普　拜登鞏固拉丁裔

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▲▼黑人饒舌傳奇巨星「小韋恩」（Lil Wayne）29日與川普會面。（圖／翻攝自Twitter／@LilTunechi）

▲黑人饒舌傳奇巨星「小韋恩」（Lil Wayne）29日與川普會面。（圖／翻攝自Twitter／@LilTunechi）

記者張寧倢／綜合報導

美國總統大選進入倒數5天，2位候選人於29日都選擇前往關鍵的佛州拉票。拜登表示，「佛羅里達是這個國家的心臟和靈魂，如果佛州變藍（民主黨獲勝）一切就搞定了。」川普則於造勢上意圖將拜登與支持社會主義作連結，當晚更與黑人饒舌巨星「小韋恩」見面。會後小韋恩發推特讚揚總統在非裔社區方面的努力。

根據美聯社報導，川普與拜登29日雙雙前往關鍵的佛州，而佛州民調幾乎不相上下。拜登平均只領先1.4%，屬於誤差範圍內，尤其拉丁裔選民的支持率似乎比當年的希拉蕊還低，因此拜登在椰河鎮（Coconut Creek）舉行一場免下車、免接觸的集會時，就針對古巴裔、委內瑞拉裔美國人作出承諾，將堅決反對拉美的專制政權，「川普無法促進拉美民主和人權，因為他擁抱了世界上那麼多的獨裁者。」

▲▼美國民主黨籍候選人拜登29日於佛州舉辦免下車、免接觸的造勢集會。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國民主黨籍候選人拜登29日於佛州舉辦免下車、免接觸的造勢集會。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，拜登的競選重點是重建密西根州、賓州與威斯康辛州的民主黨「藍牆」，但選舉之夜開票時，若拿下計票快速的佛州就等於吃下一顆定心丸，甚至可能是使選局提前結束的決定性標誌。拜登也於造勢台上表示，「佛羅里達是這個國家的心臟和靈魂，如果佛州變藍（民主黨獲勝）一切就搞定了。」同時他也抨擊了川普在全國造勢是在「散播病毒」與分裂美國人。

▲▼美國民主黨籍候選人拜登29日於佛州舉辦免下車、免接觸的造勢集會。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國民主黨籍候選人拜登29日的佛州造勢。（圖／達志影像／美聯社）

另一方面，據報導，川普2016年時以1.2%的差距勝過希拉蕊，主要是由於老年、白人選民對他的支持，但2020年這群選民有許多人因為新冠病毒而致死，大大削弱了退休選民的支持率。川普於坦帕（Tampa）造勢時意圖把支持拜登與支持社會主義作連結，「這次選舉將決定我們的孩子是否遭受社會主義的痛苦，只要我還是總統，美國就永遠不會是社會主義國家。」

▲▼美國總統川普於29日舉辦佛州造勢活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普與第一夫人梅蘭妮雅於29日前往佛州。（圖／達志影像／美聯社）

報導提到，集會上許多人拿著競選團隊分發的「拉丁裔支持川普」的標語，但是川普在漫長的演說中只花了幾分鐘來吸引拉丁裔選民，「拜登背叛了西班牙裔美國人長達47年，對拉美裔也一直很不友好，而現在的民調顯示，我們的支持率最高。」根據調查，川普在全國和佛州的西班牙裔美國選民中雖有成長，但並沒有領先拜登。

據美聯社報導，黑人饒舌傳奇巨星「小韋恩」（Lil Wayne）29日當晚在佛州與川普進行了會面，並於會後發推特讚揚總統在刑事司法改革、支持非裔社區行動上的努力。報導稱，雖然預計拜登會贏得多數黑人選民的選票，但川普仍嘗試爭取支持，此前他也曾與其他2位黑人饒舌歌手五角（50 Cent）與冰塊酷巴（Ice Cube）見面。

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