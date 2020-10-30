新iPhone手機≠通用舊款！機身尺寸比較小...小心滑落摔機

▲蘋果信義A13直營門市銷售各式各樣的MagSafe矽膠保護殼、皮套等，新款iPhone 12和iPhone 12 Pro皆適用。（圖／CTWANT提供）

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蘋果iPhone 12和iPhone 12 Pro在台推出已一周左右，不少果迷搶到新機之後，還來不及為它穿上新衣服。但一支超過26,900元的手機，當然要好好保護，就算不小心摔到，只要有強壯的手機殼包覆，也不必擔心機身受損。

iPhone 12和iPhone 12 Pro兩款新機螢幕皆為6.1吋，而去年上市的iPhone 11和iPhone 11 Pro螢幕分別為6.1吋、5.8吋，前年上市的iPhone XS和XR則為5.8吋、6.1吋。不過，果迷們可別以為iPhone 11和iPhone XR的手機殼可以裝在iPhone 12上面。

「不是一樣都是6.1吋嗎？」螢幕尺寸雖然一樣，但機身尺寸還是有些微差異。iPhone 11的長、寬是150.9x75.7mm，而iPhone 12則為146.7x71.5mm，新機機身比較小一點。不要懷疑，如果你把iPhone 11的手機殼裝在iPhone 12上面，下一秒就會有慘劇發生，iPhone 12從手機殼中鬆脫滑落。

▲蘋果原廠推出的MagSafe保護殼有矽膠、透明兩種，售價皆為1,490元。（圖／CTWANT提供）

所以，新手機全都要換上量身訂做的新衣服，配件廠商也嗅到商機。像是OtterBox近期推出的四大系列，包括炫彩幾何、泡泡騷、防禦者、通勤者等，為不同需求的iPhone使用者打造，售價從1,080元至1,880元不等。

其中，耐撞力最強的當屬Defender（防禦者）系列，它甚至能提供給戶外登山愛好者使用。還有泡泡騷系列則是在背面設計了一個突出的泡泡帽，可用來作為手機支架，方便追劇時使用。兩系列售價皆為1,880元。

▲OtterBox泡泡騷系列保護殼，背面有個突出的泡泡帽，可做為手機支架使用。（圖／業者提供）

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