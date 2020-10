川普寄望「潛在支持者」再創勝選神話　華爾街日報：沒有這樣的人

▲距離美選投票日只剩不到1週,民主黨總統參選人拜登與總統川普誰能入主白宮,引人注目。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

美國總統大選進入倒計時,但目前的情勢仍對川普十分不利,他的民調一直都不及對手拜登,也未有任何跡象顯示他能複製2016年的勝選模式。不過他的競選團隊認為,只要能說服2016年大選期間「支持川普但沒去投票」的選民出來投票,那川普就連任有望了。

據《華爾街日報》報導,從他們與國家廣播公司(NBC)合作的民調結果看來,目前拜登仍佔據領先優勢,而且也未有任何跡象顯示川普將獲得中間選民的支持,因此川普想再次複製2016年意外獲勝的機率實在不高。

2016年的大選結果讓許多人都嚇了一跳。希拉蕊(Hilary Clinton)一直以來在民調中的支持率都比川普來得高,最後卻在選舉中敗下陣來。有專家事後分析,這是因為所有的民調都忽略了中間選民的意見,許多潛在的川普支持者從未表態自己的政治傾向,再加上部分選民在選前臨時倒戈投給川普,因此才產生了出人意表的結果。

WSJ/NBC News pollsters' revisit with previously wavering, loosely committed or undecided voters finds no clear break toward President Trump, as was seen in 2016, and an overall preference for Joe Biden. https://t.co/h0xoiGCQlH