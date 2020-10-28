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國小女童站街頭拒上學　基隆暖警逗笑解心愁：傾聽早熟情緒

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▲女童心事重重無人知 基隆暖警化身老師勸導努力向上。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲女童心事重重無人知，基隆暖警化身老師勸導努力向上。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市第一分局延平街派出所員警陳俊基，於27日上午6時至08時擔服備勤勤務時，接獲正進行國小護童勤務之同事歐芳妤支援請求，表示基隆某國小有名女童，因不願上學而在馬路上亂跑，因要照顧女童又要保護學生用路安全，分身乏術。

陳員立即趕抵現場，先將該女童與外婆帶到附近早餐店，待女童情緒緩和，陳員也向其外婆了解詢問，最近女童及家中狀況，外婆表示，女童是單親家庭，由外婆跟父親帶大。

▲女童心事重重無人知 基隆暖警化身老師勸導努力向上。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲延平街派出所員警陳俊基接獲報案，表示基隆某國小有名女童，因不願上學而在馬路上亂跑。

經了解，最近女童爸爸遭逢變故，女童因此受到了很大的影響，加上女童本身比較怕生，開學1個多月，對團體生活似仍不適應。因此才會產生情緒反應。

警方瞭解狀況後，陳員立即逗女童開心，並以自身警校團體生活經驗和小妹分享，在諄諄善誘下，女童也願意上學，並表示以後有心事會先和親人傾訴，不會再鬧脾氣讓他人擔心了。

基隆警延平街派出所所長林文修呼籲，若家中有變故，可向社會局社工尋求協助，照顧好親屬間的心靈健康，平時也應多瞭解小孩之狀況，切莫覺得年紀小不懂事而忽略了小孩們也有想法與情緒。才不會在情緒爆發後不可收拾，甚或造成憾事一場。

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