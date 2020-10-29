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社會 社會焦點 保障人權

遭罵「狗畜」網紅陳沂告陳為民求償10萬　庭外曝「月收百萬秘訣」

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記者羅志華／台北報導

網紅陳沂與藝人陳為民，2018年因國軍議題槓上，陳為民在臉書留言「告死這狗畜」，陳沂提告一審獲判賠6000元，但不滿金額太低上訴，北院29日開庭，陳沂求償10萬，並表達和解意願，但陳為民直接拒絕，將尊重法院判決；日前網紅收入引起熱議，陳沂在庭上自承月入百萬，受訪時揭露高收入真相。

▲▼陳沂10/29北院出庭。（圖／記者羅志華攝）

▲陳沂告陳為民開庭，除自曝月收百萬外，庭外受訪也對吳宗憲疫苗事件評論。（圖／記者羅志華攝）

今日開庭，起初只有陳為民一人到，本來庭訊約5分鐘就要結束，不料準備解散時，陳沂及時趕到，又讓一夥人重新回到庭上；陳沂表示，被罵「狗畜」嚴重影響名譽，對一審只判6000元感到不服，要向陳為民求償10萬元，計畫將這筆款項捐給軍中人權促進委員會，但陳為民僅淡回「交給法官判」，本案將擇期再審。

陳為民受訪表示，這場官司就像「我走在路上，妳無緣無故過來打過一頓，打完以後說要跟我和解，我沒有辦法」，就交給法官審理。

▲陳沂告陳為民北院出庭。（圖／記者羅志華攝）

▲陳為民拒絕與陳沂和解，一切尊重司法判決。（圖／記者羅志華攝）

陳沂表示，被陳為民罵「狗畜」後，嚴重身心靈受害，全家都在哭「我的心受傷了」，只希望陳為民趕快把錢給她，「我希望軍中的人權能被正視，這次的糾紛也是因軍中人權而起，在探討軍中的霸凌、不平，卻被陳為民罵，所以我要把這筆錢捐出去」。

對近日藝人吳宗憲打流感疫苗後頭暈，陳沂表示，她非常認同衛福部長陳時中的說法，「如果藝人如果有不舒服，應該先去看醫生，而不是發臉書」，狠酸吳宗憲需要的不只是求醫，也該去「求學」，因為會做這種事，很顯然就是個無知的人；對月收百萬的部分，陳沂也秀出名牌包大方分享，「就是業配阿」，也都有乖乖繳稅。

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