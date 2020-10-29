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蘋果加緊創建搜尋引擎腳步！　未來可能在 iOS 設備上取代 Google

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▲Safari。（示意圖／ETtoday資料照）

▲蘋果正努力創建自家的搜尋引擎。（示意圖／ETtoday資料照）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果的網路爬蟲 Applebot 最近越加活躍，可能試圖努力創建自家的搜尋引擎。據外媒報導，Google 為了持續成為 iOS 設備上的預設搜尋引擎，每年會支付 8～12 億美元給蘋果，然而在反壟斷機構的嚴密監視下，蘋果正在加緊開發搜索技術。

蘋果於 2014 年首次啟用 Safari，而後也承認 Applebot 的存在。據英國《金融時報》報導，有許多間接證據和消息指出，蘋果正在慢慢地將搜索框做更動，避免萬一被禁止與 Google 續簽交易後，蘋果還是有自家的搜尋引擎。

在對最新版本的操作系統 iOS 14 中，有一個鮮為人知的更動，蘋果公司開始顯示自己的搜索結果，並在用戶從主畫面鍵入查詢時直接連結到網站。

業內人士指出，這種網路搜索功能標誌著蘋果公司內部開發的重要進步，並可能構成對 Google 的威脅，而先前蘋果延攬了 Google 的搜索高層 John Giannandrea，雖說是為了提升 AI 與 Siri 的功能，但畢竟他有著相關的經歷，不免讓人聯想延攬背後的真正意圖。

蘋果藉著 iPhone 和 iOS 系統，能夠從用戶的行為中收集各種數據，並組織強大的學習能力，是世界上少數具備建立搜尋引擎能力的公司，據說 Applebot 在造訪網站更新數據庫的速度已大幅增加。如此一來，未來 iOS 設備不但可能沒有 Google Search，還可能成為 Google 強大的競爭者。

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