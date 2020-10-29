奪東沙是舉手之勞！　胡錫進喊話小心點：「拿下外島震懾台灣」





▲大陸鷹派官媒「環球時報」總編輯胡錫進。（圖／CFP）

記者劉亭／綜合報導

立榮航空一架軍包機15日飛東沙島時，遭到香港區管中心拒絕返回台灣，大陸是否會奪下東沙島也引起外界討論。環球時報總編胡錫進28日深夜發文表示，大陸如果真下決心拿下東沙島，只是舉手之勞。

胡錫進指出，台灣輿論這麽敏感，是對台灣根本無力長期履行對東沙島控制這一實際認知的折射，大陸會不會拿下東沙島，這根本不是能力的問題，而是大陸是否認為這樣做必要的問題。

胡錫進說，東沙島距離大陸比台灣更近，缺少周圍的呼應和支撐點，是典型的易攻難守之地，島上雖然有雷達站和氣象站，但台灣的守衛者只是海巡署的准軍事人員，形勢緊張以來，台軍據報已經增派一個加強連過去，但大家看得出，大陸如果真下決心拿下東沙島，怎麼著都是舉手之勞。

胡錫進分析，大陸如果要下手，不會孤立只拿下東沙島，「其實馬祖、金門離大陸更近，從廈門站高點都能看得見，攻下它們也很容易」，但回歸最終的考量「是否有政治或者戰略上的必要性」。

文末，胡錫進強調，「如果台當局謀獨行動變本加厲，我覺得什麼都可能發生，拿下台灣外島震懾台當局，顯然是大陸的潛在選項之一。所以說，台當局需要小心點，夾起尾巴來。否則的話，說不定哪一天，它的某一個外島突然就被解放軍端了。」