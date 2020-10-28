本來要賣給土耳其！　20架「F-35戰機」被宿敵希臘買走了

▲原本要賣給土耳其的F-35隱形戰機，被宿敵希臘買走了。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

F-35隱形戰機的共同研發國之一的土耳其，原本不僅是軍購當然名單之一，甚至還準備設置生產線，但是因為向俄羅斯軍購S-400防空系統，被美國逐出F-35客戶名單，生產線設置計畫也終止。美國現在已經同意將20架F-35戰機，賣給土耳其的百年宿敵希臘，相關消息在27日已在希臘見報。

希臘媒體《希臘城市報》（Greek City Times）引述當地媒體《愛斯蒂亞報》（Estia）報導，希臘將在2022年購買20架F-35戰機，與6架法國製造的飆風戰鬥機（Rafale），其中6架F-35會跟飆風戰機同時交機。

▲土耳其因為購買俄羅斯的S-400防空系統，被美國逐出F-35軍購名單。（圖／翻攝自俄羅斯國防部粉絲專頁）



報導還指出，首批的6架F-35戰機原本是要賣給土耳其的，但現在將以希臘的民族代表色「藍白相間」作為塗裝的裝飾，土耳其政府因為接收了俄羅斯的S-400防空系統之後，已經被美國排除在交易對象之外，料想土耳其的飛官已經事發之前，就在美國接受F-35戰機培訓。

土耳其總統艾爾段(Recep Tayyip Erdoğan)23日表示，已經針對S-400防空系統進行了測試。五角大廈方面則是對土耳其提出譴責，堅持認為S-400防空系統有利於俄羅斯蒐集F-35戰機參數，以及其他北約武器的敏感資訊。

►「潔顏油專家」植村秀製作