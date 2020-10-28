快訊／「豐年果糖」廣告童星遭廂型車衝撞　捲入車底當場慘死

記者陳以昇、陳雕文／新北報導

當年拍攝「豐年果糖」廣告走紅的童星「糖糖」（37歲），18日下午1點多搭乘丈夫的機車，於新北市新莊化成路與五工一路口停等紅燈時，突遭後方廂型車高速撞上，騎士噴飛倒地全身擦挫傷，糖糖被捲入車底當場慘死，肇事廂型車駕駛辯稱，是剎車失靈才釀禍，全案仍待警方釐清。



▲糖糖與丈夫雙載停等紅燈，竟遭遇死劫，且機車竟乎全毀。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，糖糖（本名蔡亞臻）案發當時坐在39歲楊姓丈夫的機車後座，停等紅燈準備回泰山的住家，後方一輛廂型車突然撞上來，2人當場噴飛倒地，楊男全身挫傷，糖糖捲入車底慘死，肇事的60歲李姓駕駛辯稱，原本要去見客戶，途中發現剎車失靈，但當下實在太過慌張，才會沒做閃避動作直直撞。

▲肇事車體嚴重變形，由此可見當時衝擊力道非常大。（圖／記者陳雕文翻攝）

除了糖糖的車，還有一輛機車及轎車受到波及，可見當時衝擊力道之大，所幸駕駛皆無大礙；明明安分守法停等紅燈卻遭遇死劫，楊姓丈夫失去了愛妻，傷心欲絕…

李男起初聲稱剎車失靈，後來又改口稱，「因為身體不適才釀禍」，警方根據相關監視畫面研判，應是李男誤將油門當剎車猛踩才會肇事！警詢後依過失致死罪嫌移送，詳細事故原因仍在釐清。

●糖糖在老品牌「豐年果糖」出演而爆紅，也曾與謝祖武等藝人合作，出演「又見郵差來按鈴」、「郵差總是按對鈴」等連續劇，在台灣紅極一時，成年後逐漸淡出演藝圈。

初稿時間：18：28

更新時間：18：52（新增警方肇事駕駛及說法）

再更時間：19：19（新增照片）

▲▼當年拍攝「豐年果糖」廣告走紅的童星「糖糖」，18日下午1點多車禍死亡。（圖／翻攝豐年果糖廣告）

▲▼昔日童星糖糖遭廂型車撞上，捲入車底慘死。（圖／記者陳雕文翻攝）